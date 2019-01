Diez peligrosas infracciones que cometen los motociclistas Las infracciones más frecuentes de los usuarios de moto registradas por la DGT el último año fueron: velocidad inadecuada, invasión del carril contrario y adelantamiento antirreglamentario

Son muchas las personas que aprovechan también la época invernal para disfrutar de una buena ruta en moto o incluso para desplazarse al trabajo a diario. No obstante, las dos ruedas implican infracciones y accidentes que debemos evitar a toda costa ya que en este tipo de vehículo el impacto será mayor e incluso pueden sufrir las consecuencias los que están a tu alrededor.

Cuando hablamos de seguridad en moto, tenemos que saber que al igual que en otros vehículos hay elementos de dos tipos. Por un lado tenemos los dispositivos que nos ayudan a evitar (prevenir) el accidente pertenecen a la seguridad activa, por otro, los encargados de minimizar las consecuencias (proteger) una vez sufrido el accidente, nos referimos a la seguridad pasiva.

Las infracciones más frecuentes de los usuarios de moto registradas el último año fueron: velocidad inadecuada (18% de los casos), invasión del carril contrario y adelantamiento antirreglamentario (18%). En el caso de los conductores de otros vehículos, las infracciones más frecuentes fueron las relacionadas con el incumplimiento de las reglas de prioridad (32% de los casos). Pese a que el uso del casco es obligatorio tanto en vías urbanas como en interurbanas, en 2016, 15 personas que viajaban en moto no hacían uso de este dispositivo de seguridad, objeto que en muchas ocasiones evita la muerte.

Ante esto, la revista de la Dirección General de Tráfico ha identificado cuáles son las diez más peligrosas, conductas inapropiadas con intención de que no se repitan y se reduzcan así el número de víctimas mortales sobre vehículos de dos ruedas:

-Adelantar sin separación: los motoristas han de guardar cierta distancia de seguridad cuando rebasan a un vehículo. En poblado se permite con una separación suficiente para evitar situaciones de peligro. Pero en carretera la distancia de seguridad debe ser de, al menos, metro y medio. El objetivo de esta distancia es evitar conflictos con otros vehículos causados por distracciones, falta de observación o maniobras inesperadas.

-Velocidad inadecuada: superar la velocidad máxima de la vía no está permitido en ningún caso. Es más, las motos, como vehículos que son, deben ajustar su velocidad a la que impere en la vía. De hecho, la velocidad inadecuada es la primera causa de accidente con víctimas motoristas en carretera (23% de todos los siniestros) al mismo tiempo que el exceso de velocidad es la infracción más frecuente de los motoristas.

-Circular por el arcén: los arcenes son espacios pavimentados adicionales de las carreteras que solo deben utilizarse en situaciones de emergencia por lo que no pueden ser invadidos de forma habitual. Es por esto, que las motos no deben circular por arcenes. La DGT recuerda que solo lo pueden hacer a una velocidad anormalmente reducida por caso de necesidad y si molestan al resto de conductores. Y recuerdan que avanzar por el arcén en una situación de retención puede ser sancionable.

-Adelantar por la derecha: una mala costumbre de algunos no se debe empeorar con una mala respuesta. Que un vehículo se mantenga en el carril de la izquierda más tiempo del deseado no es motivo suficiente para que un coche o moto le rebase por la derecha. Esto no solo es sancionable sino que también muy peligroso pues el coche que nos precede no se espera que le adelanten por un lugar prohibido. Y las motos son menos visibles y más inestables.

-Circular con la luz apagada: las motos tienen que circular con las luces encendidas siempre. La delantera corta y la trasera siempre han de estar conectadas para que la moto tenga una mayor visibilidad para el resto del tráfico.

-Zigzaguear entre coches: que sean vehículos más ligeros y estrechos no les da derecho a avanzar entre otros vehículos en situaciones de tráfico intenso. Coches y motos han de guardar su posición (cambiar constantemente de carril no logra que uno llegue antes a su destino al mismo tiempo que provoca situaciones peligrosas). Al avanzar entre vehículos, las motos no guardan la distancia de seguridad y pueden ser golpeadas cuando un coche o camión intente cambiar de carril o de sentido.

-Estacionar en la acera: motos (y demás vehículos de motor) tienen prohibido estacionar en zonas peatonales, como norma general. Hay que recordar que son los ayuntamientos los que regulan la posibilidad de que invadan zonas como aceras, por lo que hay que conocer bien la normativa local de cada municipio para evitar sorpresas cuando se vaya a coger la moto.

-Exceso de velocidad en zonas residenciales: la agilidad y maniobrabilidad de la moto puede causar una falsa sensación de control a su conductor en el entorno urbano. Sin embargo, no debemos olvidar la posibilidad de que algún peatón nos sorprenda apareciendo de improvisto en la calzada o de que cualquier vehículo puede abrir la puerta.

-Cambiar de sentido donde no está permitido: como cualquier vehículo debe cambiar de sentido solo donde está permitido. No debemos caer en el error de que, como tiene un radio de giro inferior, puede cambiar de sentido en mucho menos tiempo o en menos espacio que un coche. En cualquier momento puede aparecer otro vehículo y este podría no tener tiempo o espacio suficiente para frenar si nos encuentra detenidos en mitad de la vía.

-Invadir el sentido contrario: el deseo de llegar antes hace que muchos motoristas invadan el sentido contrario en ocasiones para adelantar, gracias a la manejabilidad de su vehículo y a la desesperación a la que uno puede llegar ante una situación de tráfico intenso. Sin embargo, superar a otro vehículo en una zona no habilitada para ello puede conllevar sanciones de 500 euros.