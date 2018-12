Qué debes revisar en tu coche antes del puente de la Constitución Aunque las previsiones son halagüeñas, en estas fechas conviene poner especial atención al estado del vehículo

La lluvia, niebla, hielo y nieve cobran protagonismo en las carreteras de España según se acerca el invierno. Es en este momento cuando debemos poner especial atención al estado de nuestros vehículos, aplicando una serie de medidas que protejan coches y motos y que, sobre todo, garanticen nuestra seguridad antes de iniciar un desplazamiento en carretera.

Es por ello que, como cada año, el equipo de expertos de Midas lanza una serie de recomendaciones a tener en cuenta, especialmente ahora que se acerca el puente de la Constitución, en el que por ahora se prevé buen tiempo y temperaturas en ascenso. El pasado año, la Dirección General de Tráfico previó 6,7 millones de desplazamientos en nuestras carreteras y una cifra similar se espera para este año, muchos de ellos a zonas de sierra o estaciones de aquí.

La de mantenimiento del automóvil y la motocicleta destaca varias acciones para preparar nuestros vehículos para el invierno, y así evitar averías y accidentes durante estos días de gran tráfico en las vías españolas.

El estado de los neumáticos, prioritario

Las ruedas son el único punto de agarre entre el vehículo y el asfalto, por lo que su correcto estado es fundamental para no correr riesgos al volante en situaciones de lluvia o cuando hay placas de hielo. En invierno es más necesario que nunca revisar su desgaste: el dibujo debe tener un relieve mayor a 1,6mm y es importante que no tenga otro tipo de daños, si queremos que su comportamiento en una frenada de emergencia sea el óptimo.

Según apuntan desde Midas, vigilar la presión de los neumáticos regularmente es otra tarea esencial para mejorar el agarre y evitar problemas de control del vehículo como sucede con el aquaplaning, un fenómeno peligroso pero frecuente e imprevisible.

¿Neumático de invierno o cadenas?

Los neumáticos de invierno están indicados para conducir con temperaturas por debajo de los 7 grados, por lo que resultan muy útiles en las zonas más frías de España. En aquellos lugares en los que las bajadas de temperatura son menores o para los conductores que circulan en condiciones de frío y nieve de forma ocasional, es recomendable utilizar neumáticos All Season, aptos para circular durante todos los meses del año.

En este punto, los expertos de Midas inciden en que los neumáticos de invierno sustituyen a las cadenas cuando éstas son obligatorias, en determinadas carreteras como las de montaña y con ciertas condiciones meteorológicas adversas. Para ello, deberán tener el indicativo “M+S” (Mud and Snow), que los identifica como aptos para barro y nieve.

Equipar tu coche con este neumático en un taller especializado puede ser la opción más sencilla, pero ante este tipo de situaciones también se puede optar por el uso de cadenas. Entonces, hay que tener en cuenta que existen diferentes tamaños y que no todas valen para todos los modelos de ruedas. Su montaje debe hacerse siempre en condiciones de seguridad y deben ponerse y retirarse cada vez que se quieran utilizar. Deberemos ser precavidos si no tenemos experiencia en instalarlas, ya que su montaje puede no resultar sencillo.

La batería sufre con el frío

Las bajas temperaturas, y especialmente las heladas, pueden influir directamente en el rendimiento de la batería del coche. El frío puede afectar a la vida de la batería y provocar problemas al arrancar el vehículo. No dejar el coche durante largos periodos en la calle y comprobar el estado de la batería con regularidad en un taller cualificado, son los dos consejos fundamentales que señalan desde Midas para evitar sustos innecesarios como quedarnos tirados con el coche estropeado bajo temperaturas gélidas. Los profesionales recomiendan conducir el coche una vez a la semana durante unos diez minutos para recargar la batería y evitar problemas de arranque. ¿Y qué sucede con los coches eléctricos? Lo mismo, ya que su batería también puede verse reducida considerablemente en los días de frío.

En condiciones de bajas temperaturas es fundamental, asimismo, prestar atención a los líquidos como el aceite o el refrigerante, que pueden verse dañados.

Frenos, a revisión de forma periódica

La conducción con climatología adversa puede llevar aparejada la necesidad de una mayor distancia de frenado, se estima que hasta 10 veces más en caso de nieve. Por ello, este sistema debe estar en perfectas condiciones durante la época de invierno. Hacer revisiones periódicas de los frenos –discos, pastillas y líquido-, no solo cuando vamos a realizar un viaje largo, nos asegurará tranquilidad durante toda nuestra conducción.

Consejos para motoristas

Las condiciones climatológicas invernales afectan de una forma particular a la adherencia, la frenada y la visibilidad de los motoristas. Desde Midas, que recientemente han lanzado la Guía de Seguridad Vial de los Motoristas en colaboración con la DGT y Fundación PONS, nos recuerdan que es fundamental reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y descansar con mayor frecuencia.

En situaciones de lluvia, es esencial prestar atención a los neumáticos de la moto y mantenerlos en buen estado (dibujo y presión adecuada). Además, se debe evitar circular sobre las marcas del pavimento y se aconseja frenar repartiendo la fuerza entre las dos ruedas. Si los elementos frenantes se mojan pierden eficacia, pero es posible secarlos frenando suavemente a intervalos.

Con nieve o hielo, habrá que extremar la precaución en moto, conduciendo con suavidad, respetando las distancias de seguridad y usando gafas oscuras para evitar que la nieve deslumbre. Con viento, Midas recomienda usar marchas cortas y girar el manillar en la dirección donde sopla el viento cuando éste sopla de costado. Es fundamental llevar ropa de protección adecuada –forros térmicos contra el frío y prendas de materiales repelentes para la lluvia-, teniendo en cuenta que la indumentaria para protegerse del frío puede dificultar el manejo de los mandos. Hacer revisiones de forma frecuente en centros especializados hará que no corramos riesgos y que podamos movernos tranquilos en moto durante los meses de clima más duro.

Estos son algunas sencillas recomendaciones que pueden ayudarnos a disfrutar de una conducción segura durante este invierno, que llega con fuerza en los próximos días, especialmente si tenemos previsto hacer desplazamientos largos en el Puente de la Constitución.