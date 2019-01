Comprueba si sabes incorporarte a una autovía correctamente Son frecuentes las colisiones entre los coches que circulan por la vía rápida y los que intentan incorporarse

Entrar y salir de una autovía o autopista es una maniobra que implica un cambio de la posición del vehículo en la vía. Por tanto, antes de ejecutarla es necesario preguntarse dónde se encuentran los demás vehículos. Implica tanto al coche que intenta acceder a la autovía como a los que ya circulan por ella, ya que, en la medida de lo posible, deberán facilitar la incorporación a los vehículos que circulan por el carril de aceleración.

Las dudas sobre esta maniobra provocan situaciones como coches que «dan luces» a los coches que circulan por la autovía y no les dejan incorporarse, como vehículos que lo hacen aunque por las condiciones del tráfico no tienen espacio suficiente para hacerlo, provocando frenazos e incluso accidentes.

En autopistas y autovías, al acceder a un carril de aceleración, el conductor debe coordinar varias acciones en pocos segundos: observar por los retrovisores la posición y la velocidad de los vehículos que circulan por la autovía, que tienen prioridad; y si la incorporación es posible, señalizar la maniobra y acelerar con marchas cortas para ganar velocidad y desplazarse progresivamente a la izquierda sin incomodar a nadie. En cambio, si no es posible, tendrá que ceder el paso e incluso detenerse, si es necesario, al principio del carril, con metros por delante para adquirir una velocidad adecuada y no convertirse en un obstáculo para el resto de conductores. La Dirección General de Tráfico recomienda esperar en vez de lanzarse a ciegas si existe alguna duda y si no se ve el ‘hueco’ necesario para incorporarse.

Pero las obligaciones en una incorporación no son exclusivas de los que se incorporan. Los conductores dentro de la vía también deben facilitar la maniobra, dentro de sus posibilidades, desplazándose al carril contiguo previa ojeada al retrovisor. Aunque, en ocasiones, será suficiente con dejar un poco más de espacio libre, delante o detrás, respetando o aumentando ligeramente la distancia de seguridad respecto al coche que nos precede. En especial si se trata de vehículos que transportan pasajeros –un autobús por ejemplo–, más lentos, pesados, voluminosos y seguramente, lleno de personas.

En otras ocasiones se puede ver cómo el carril derecho de la autovía circula vacío, sin coches, mientras que los situados a la izquierda están repletos de vehículos. Son muchos los conductores que argumentan que dejando el carril de la derecha libre facilitan el acceso y la salida de la carretera, pese a que según las normas de circulación, es obligatorio circular por el carril de la derecha.

