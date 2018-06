CONSUMO Los compradores valoran más la atención del concesionario que el precio del coche El plazo de entrega es cada vez más relevante, suponiendo ya el segundo motivo de decisión de compra

En 2018, la tendencia indica que los potenciales compradores de vehículos nuevos valoran la atención ofrecida por el concesionario y la disponibilidad rápida del vehículo más que el precio final de la oferta.

El estudio realizado por Autocasión entre 5.000 usuarios de su portal que han comprado coche entre enero y abril de este año arroja datos reveladores que confirman la evolución y el cambio de tendencia en el comportamiento del cliente. El más importante es que la atención del concesionario ha sido el primer factor de decisión para casi el 30 % de esos compradores.

Preguntados acerca de esa valoración sobre la atención recibida por parte del establecimiento vendedor, de ese tercio, un 42 % de los clientes se quejan de que el tiempo de respuesta del concesionario no ha sido el adecuado, superando las 24 horas en la mayoría de los casos. Otro 31 % justifica su valoración negativa en no haber recibido una propuesta de test drive o en que éste no fue satisfactorio (el concesionario no disponía del modelo que le interesaba o no pudo conducirlo personalmente).

El estudio de Autocasión también revela que, cuando se produce la decisión de compra, los compradores tienden a querer disponer del vehículo con cierta rapidez. Hasta tal punto es así que el plazo de entrega se encuentra en el segundo lugar en importancia en relación al grado de satisfacción de ese cliente: un 21% lo tiene en cuenta para tomar su decisión de compra.

Por mucho que sorprenda, ya que se tiende a pensar que el factor más concluyente en la compra es el precio, solo el 16% de los encuestados indicó que la oferta final fue el criterio más determinante para tomar su decisión final de compra.

La típica frase el cliente tiene razón se ha actualizado y ahora se convierte en el cliente valora por encima de todo cómo es tratado en el concesionario. “La situación tan competitiva e igualada entre los concesionarios de vehículos en nuestro país, donde las diferencias de precios no es significativa en muchos casos, crea una nueva batalla para ganar: la de la experiencia vivida en cada una de las áreas de un concesionario - afirma Nicolás Cantaert, director general de Autocasión-. Seguimos teniendo datos que indican que alrededor de un 21% de los contactos generados por los canales online no son nunca atendidos. El reto actual está, claramente, en ofrecer la experiencia de compra perfecta”.