Cómo ir en patinete por la ciudad de forma responsable Estos vehículos tendrán completamente prohibido transitar por las aceras y las zonas ajardinadas

El patinete eléctrico es vehículo de moda. Cada día es más frecuente encontrárselos circulando por cualquier calle del centro de la ciudad e incluso de algunos barrios de Madrid, conducidos por niños, adolescentes o adultos. La moda de los patinetes eléctricos, en sus más diversas formas, hace furor sin que ni siquiera sus dueños o quienes los alquilan tengan muy claro qué normativa los ampara, por dónde deben circular y qué normas deben seguir.

El Ayuntamiento de Madrid ya regula, por primera vez, la circulación de los patinetes eléctricos, que podrán transitar por casi toda la ciudad salvo los ciclocarriles y aceras. En concreto, podrán circular por las calles que tengan un límite de velocidad de 30 o de 20 kilómetros por hora, así como por los carriles bici, lo que supone un 95 por ciento de los viales de la ciudad. Por las calzadas, los patinetes deberán circular por la parte central del carril. Lo que quedará completamente prohibido será el tránsito por las aceras y por las zonas ajardinadas. También se restringirá expresamente el paso de los patinetes por los carriles bus, así como por los tramos de la M-30 sin semáforos, y «se podrá restringir su circulación por túneles».

En el caso de que las personas que se desplacen con patines y patinetes en espacios compartidos con el peatón deberán acomodar su marcha a la de los peatones, evitando en todo momento causar molestias o crear peligro. Y, en ningún caso podrán circular en zigzag ni tendrán prioridad respecto de los peatones.

La última empresa en aterrizar en la ciudad ha sido Bird, que ha comenzado con 20 patinetes a modo de prueba. Desde la propia empresa, aseguran la necesidad de comportarse de forma cívica por la ciudad y, sobre todo, mantener siempre la seguridad. Por lo tanto, cómo debemos ir en patinete de forma responsable? Nos dan las respuestas:

-Ponte casco: Cuando Bird llega a tu ciudad te regala un casco, así que ¡ya no tienes excusa!

-No vayas en patinete por la acera: Las aceras son para los peatones, no para los patinetes. Los infractores recurrentes pueden quedar excluidos del servicio.

-Utiliza el carril bici: Los carriles bici son la vía más segura para los patinetes.

-No te lleves el patinete a casa: Si te llevas el patinete a casa el resto de usuarios no puede utilizarlo y Bird no podrá cargarlo ni darle mantenimiento.

-Vigila tu velocidad: Bird limita la velocidad de sus patinetes a la media de una bici, pero no tienes por qué llevarlos al máximo.

-Si algo no va bien, avisa a la compañía: Si te encuentras un patinete dañado, avísanos desde la app para que lo podamos retirar y reparar.

-Aparca responsablemente: Cuando termines tu trayecto aparca el patinete con responsabilidad (por ejemplo, cerca de una parada de bicis) y evitando bloquear la acera.

-Mantén las dos manos en el manillar: El «Mira mamá... ¡sin manos!» suele acabar en accidente. Mantén siempre las dos manos en el manillar.

-Elige una ruta que conozcas: Circula con tu patinete por las vías habilitadas a tal fin. No corras riesgos innecesarios cogiendo calles con alta densidad de tráfico.

-Comparte Bird con tus amigos: Cuanta más gente se mueva en patinete menos coches congestionarán la ciudad. Invita a tus amigos a probar Bird y ambos conseguiréis una vuelta gratis.