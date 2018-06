La Clase C de Mercedes se renueva: un diseño más emocional y nuevos motores más eficientes La berlina alemana renueva su imagen e introduce nuevas motorizaciones

Noelia Soage

@noe_soage Seguir Luxemburgo Actualizado: 28/06/2018 01:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mercedes-Benz acaba de renovar su modelo con mayor volumen de ventas desde hace diez años, el Clase C. Se trata de una berlina de la que ya ha comercializado más de 12 millones de unidades y que lleva cuatro generaciones. Ahora, en su quinta, recibe amplias modificaciones, unos cambios que afectan a todas las carrocerías -berlina, coupé y cabrio-, que ya están a la venta con un precio que parte de los 47.100 euros.

La Clase C se caracteriza por su deportividad, emoción e inteligencia. Se ha modificado el frontal del vehículo, así como la configuración de los faros y las luces traseras. Al adentrarse en el interior, destaca su puesto de conducción digital, intuitivo y manejable, con un acceso rápido y sencillo desde el volante. Los asientos y su nuevo sistema de confort, consiguen que te olvides de todo menos de la carretera. Su dinamismo tanto interior como experior hacen de la conducción algo sencillo, pero siempre demostrando la fuerza y eficiencia de su chasis y sus motores.

La Clase C equipa nuevas motorizaciones: diésel de 1,6 litros, el C 200 d y el 220 d, que rinden 150 y 194 CV; y motores de gasolina de 1,5 y 2 litros, el C 200 y el C 300, que rinden 184 y 258 CV. Al mismo tiempo, en las variantes de 1,5 litros, se incorpora un sistema adicional de 48 voltios, que ayuda a reducir el consumo y a aumentar la agilidad y el confort de conducción.

A esto se suman los modelos deportivos de Mercedes-AMG, entre los que destacan el C 43 4MATIC, con un precio de salida de 75.100 euros. Con un motor V6 biturbo que rinde 390 CV, se distingue por su enorme potencia y, al mismo tiempo, por sus bajas cotas de consumo y emisiones.

Seguridad activa

El nuevo Clase C dispone de la generación más moderna de sistemas de ayuda a la conducción, que prestan asistencia e interactúan con el conductor para ofrecer un nivel de seguridad óptimo. De hecho, estos modelos pueden conducir de forma semiautónoma en varias situaciones. Cuando tiene una ruta marcada, adapta su velocidad al vehículo que lleva delante y al acercarse a curvas, cruces o rotondas. También es capaz de adelantar y volver a su carril simplemente con accionar el intermitente.

Asimismo, el Clase C equipa un asistente de frenado que se activa cuando la situación lo requiere, sobre todo, para evitar una colisión, además de, tras avisarte con varias alertas acústicas, cuando detecta que las manos no tocan el volante durante un largo período de tiempo.

Alarma antirrobo

Otra novedad es el aviso automático en caso de que el vehículo estacionado sea remolcado o sufra daños causados por otro vehículo, o bien en caso de que alguien intente forzar la cerradura, a través de una aplicación en tu teléfono móvil. Los sensores del equipo opcional «alarma antirrobo (EDW)» pueden reconocer una situación así y envían de inmediato un aviso a la Mercedes me App vía «notificación push». El equipamiento opcional incluye los nuevos sensores y el software correspondiente.