AUTOMOBILE BCN El Salón de Barcelona acoge la primera exposición del automóvil para invidentes Una delegación de la Once ha visitado la exposición 100 años del Automóvil

@A. Noguerol BARCELONA Actualizado: 14/05/2019 01:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Automobile Barcelona, que tiene lugar del 11 al 19 de mayo en el recinto de Monjuïc, celebra la edición de su centenario con más de 45 marcas presentes y ha organizado un programa especial de actividades centradas en los 100 años de historia del certamen que, entre otras cosas, incluye un espectáculo inmersivo con proyecciones 3D y holográficas.

Una delegación de la ONCE ha visitado en este Salón la primera exposición táctil de coches clásicos y ha presentado el cupón que dedica al evento el próximo sábado 18 de mayo.

Con este motivo se ha organizado la visita de una delegación de directivos y afiliados a la ONCE a la primera exposición táctil para invidentes del automóvil. “100 años del Automóvil” es una muestra de 26 coches y motos expuesta en el salón, entre los que se encuentran modelos tan míticos como el Aston Martin de James Bond, el Ferrari Testarrossa, el Jeep Willys o el Ford T y el Seat Toledo oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona.

El presidente del salón, Enrique Lacalle, ha destacado que “una vez más el Salón ha demostrado su sensibilidad ampliando la posibilidad de que colectivos de personas con discapacidad puedan participar y disfrutar de algo tan barcelonés y tan nuestro como el Salón del Automovil en su Centenario” Y ha afirmado que “este año el Centenario permite que el Salón tenga dos grandes premios: el de F1 que el pasado domingo tuvo lugar en Montmeló y el de la ONCE que se sorteará el día 18 , un día antes del cierre y que se convierte en el gran premio de Automobile Barcelona”.

Por su parte el delegado territorial de la ONCE en Cataluña, Enric Botí ha señalado que "vivimos tiempos de grandes transformaciones. Hay un cambio importante en los paradigmas de la movilidad. Nos gustaría que entre todos, la industria, las marcas y organizaciones como la ONCE, pudiésemos conseguir que la tecnología estuviera también al servicio de la seguridad de conductores y de peatones, de todos. Hacemos vehículos mejores y más seguros para todos. Nos gustaría avanzar en la seguridad de los que conducen, acompañantes y peatones". Botí ha añadido que desde la ONCE "pedimos que todos los coches silenciosos, los eléctricos y los híbridos, incorporen una señal acústica que avise de la proximidad a los peatones".