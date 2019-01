ADAS: los asistentes a la conducción que salvan vidas y que debería llevar tu próximo coche Los expertos creen que tienen potencial a largo plazo de reducir a cero la siniestralidad, pero avisan de que por el momento «solo minimizan los riesgos, no los anulan», y el conductor debe mantener siempre la atención en carretera

Tecnología invisible con resultados muy visibles. Los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, o ADAS, posibles gracias a más de una veintena de sensores, cámaras y radares incorporados a los coches, tienen la capacidad de reducir a medio plazo hasta un 25% la siniestralidad. Evitarían asígran parte de las 25.000 muertes en accidente que cada año ocurren en las carreteras europeas, especialmente el frenado autónomo de emergencia y las ayudas al aparcamiento. Incluso tienen potencial de acabar a largo plazo con la siniestralidad vial, según los expertos.

Al menos el 20% de los vehículos emplea de serie alguno de estos sistemas, según datos de la DGT. Su coste económico puede elevar el precio del vehículo entre 500 y 30.000 euros, dependiendo de su sofisticación. Ernesto Nava, director de la Escuela RACE de conducción, destaca que tienen potencial y capacidad de salvar vidas y evitar daños graves, pero insiste en que «solo son sistemas que minimizan los riesgos, no los anulan», por lo que el conductor debe mantener la siempre la atención en la carretera.

Nava diferencia entre aquellos que simplemente emiten alertas y avisos y otros que actúan de manera activa, y asisten al conductor, llegando a tomar el control de elementos como la dirección. Pero ni siquiera en el caso de estos últimos debemos dejarnos llevar por la tecnología. En este punto Nava remite remite como ejemplo al libro de instrucciones del vehículos. «Veremos que hay una serie de condicionantes, por ejemplo, si la carretera está sucia. Son cosas de sentido común, pero el conductor no debe llevarse a la confusión».

Jaime Huerta de Merodio, secretario general de ITS España, cree por su parte que si todos los vehículos emplearan estos sistemas «realmente se podría evitar la pérdida de vidas», algo que no obstante cree que «a día de hoy no es realista». A su juicio, las ayudas fundamentales, con mayor influencia demostrada en la reducción de la siniestralidad, son el control de velocidad, la alerta de salida de carril, la alerta de colisión frontal, el frenado autónomo de emergencia, el control del ángulo muerto y el detector de fatiga.

Desgranamos a continuación los principales sistemas de asistencia existentes en la actualidad:

- Alerta de salida involuntaria de carril (LDW/AFIL). Permite luchar contra la falta de atención o contra los pequeños momentos de despiste al volante, gracias a sensores de infrarrojos orientados hacia el suelo que detectan las bandas blancas pintadas en la calzada.

Emite alertas sonoras o vibratorias cuando abandonamos las líneas de la vía sin usar los intermitentes, pero no actúa sobre la dirección.

- El Sistema de Mantenimiento de Carril (LKAS). Conocido también como LKAS, del inglés Lane Keeping Assist, funciona gracias a una cámara integrada que detecta si el vehículo se desvía de forma inconsciente.

Es una mejora del anterior, ya que actúa de forma activa sobre la dirección.

- El Control de Crucero Adaptativo, ACC o Adaptative Cruise Control ajusta la velocidad y la distancia con el vehículo que circula por delante nuestro, gracias a un radar de onda milimétrica.

Es una mejora del sistema de Control de Crucero, que mantiene el vehículo a una determinada velocidad seleccionada por el conductor.

- Alerta de colisión frontal (FCW). Si los sensores detectan un obstáculo parado o un vehículo que se mueve a menor velocidad que la nuestra el vehículo avisa con una señal visual y acústica y, si aún así existe riesgo de colisión, muestra una advertencia en la pantalla y enciende una luz LED.

- Detector de peatones, ciclistas o animales (PCW). Igualmente es una mejora del anterior. Se evalúa desde 2016 en los test Euro NCAP para peatones, y desde 2018 puntúa el reconocimiento de ciclistas. En ambos casos, tanto estáticos como en movimiento, y desde el frontal o desde el lateral. Ofrece la puntuación máxima si se evita por completo una colisión, pero también puntúa ser capaz de reducir la velocidad para minimizar la gravedad de las heridas.

- Asistente de frenada de emergencia (BAS). Es obligatorio en los coches nuevos desde 2009. Detecta situaciones de frenada de emergencia, y asegura que en ellas la fuerza de frenado, y con ella la deceleración del vehículo, sea máxima. Trabaja en conjunto con el sistema antibloqueo de frenos ABS.

- Frenada autónoma de emergencia. Si los sensores detectan un obstáculo y el conductor no interviene, el sistema inicia una frenada automática y/o activa la asistencia anticipada a la frenada.

- Asistente de aparcamiento (Park Assist). Engloba un enorme abanico de sistemas, desde los avisadores sonoros a visuales hasta las cámaras de visión trasera o delantera. Los más avanzados calculan la distancia con los vehículos del entorno e incluso aparcan el coche de forma autónoma, tomando el control de la dirección gracias a los sensores de proximidad.

- Reconocimiento de señales de tráfico (TSR). Una cámara frontal reconoce la limitación de velocidad o las restricciones de adelantamiento, y las proyecta en el cuadro de instrumentación, mejorando la velocidad de reacción del conductor.

- Avisador de ángulo muerto (BSD). Un conjunto de más de 20 sensores detecta si hay vehículos circulando al lado del nuestro, mediante indicaciones en los retrovisores. Si aún así efectuamos la maniobra, emiten avisos sonoros y visuales.

- Alerta de tráfico cruzado (CTA). Circulando marcha atrás, emplea el sistema de detección de ángulos muertos para localizar vehículos u obstáculos con los que podríamos colisionar, emitiendo avisos sonoros y visuales. Se puede visualizar con indicadores en los retrovisores, o en la consola central.

- Detector de fatiga (FDS). La fatiga, muchas veces difícil de percibir, puede ser tan peligrosa como circular bajo los efectos del alcohol. Este sistema emplea numerosos elementos, como una cámara que enfoca a los rasgos del conductor. También tiene en cuenta la última vez que paró, si ha dejado de usar los intermitentes para cambiar de carril, si conduce de manera demasiado brusca, si pisa en exceso las líneas…

- Iluminación adaptativa (AFL) (cambio automático de largas a cortas). Diversos estudios demuestran que, por olvido o por pereza, las luces largas apenas se utilizan. Este sistema alterna automáticamente entre cortas y largas, primando estas últimas en conducción interurbana siempre que no haya peatones, ciclistas u otros automóviles que puedan verse deslumbrados

- Asistente de visión nocturna (NVA). Una de las últimas incorporaciones, emplea un visor de infrarrojos para mostrar los obstáculos sobre el cuadro digital del modelo en condiciones de baja visibilidad.