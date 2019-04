DS ultima la ofensiva electrificada para este año con las versiones E-Tense del DS 3 y DS7 El DS 3 Crossback busca liderar las ventas del segmento SUV compacto premium

DS ultima los preparativos para convertirse este año en la marca de PSA pionera en lanzar modelos electrificados bajo la denominación E-Tense. Y lo hará con dos modelos, el DS 7 Crossback y el DS 3 Crossback. El primero será un híbrido enchufable y el segundo un vehículo 100% eléctrico. La estrategia de la compañía es lanzar un nuevo modelo cada año y a partir de 2025 solo sacar al mercado modelos electrificados, lo que no quiere decir que dejará de producir las versiones de combustión de que dispone actualmente.

El DS 7 4x4 E-Tense, que llegará a los concesionarios en septiembre (los pedidos se abren en mayo) tendrá 300 CV (225 serán como consecuencia del empuje del motor de combustión de gasolina). El motor eléctrico tendrá una autonomía de 50 km en modo eléctrico y se cargará en dos horas.

El DS 3 E-Tense, en su versión 100% eléctrica tendrá una autonomía de 320 km y estará en los concesionarios a partir de diciembre, aunque los pedidos pueden empezar a hacerse desde el mes de mayo. Se puede lograr la recarga del 80% en tan solo media hora si se hace en un supercargador de 100 kW.

Las versiones E-Tense del DS 7 y DS 3 mantendrán la estética de los modelos actuales y solo se diferenciarán en pequeños detalles de color, porque como señaló Borja Seculits, director general de la marca en España y Portugal, solo pretenden dar una motorización más sobre la misma plataforma sin cambiar la estética del modelo.

La marca Premium francesa se encuentra en estos momentos en el lanzamiento del DS3 Crossback, un SUV Compacto con un marcado carácter urbano, que llega con una alta carga de tecnología de ayudas a la conducción, además de unos acabados de lujo, desde 23.700 euros. Un producto, que según destacó Diego Rey, director de producto de DS, está llamado a seducir a las mujeres, que son las que están más interesadas por este tipo de vehículos. Rey señala que en este segmento hay un 42% de mujeres, con una edad media de 52 años y unos ingresos de 58.000 euros anuales y que sus motivaciones de compra pasan por el diseño, la reputación de la marca y la fidelidad a la marca. Destaca Rey que los principales competidores del DS3 Crossback son el Audi Q2 y el Mini Countryman.

El DS 3 Crossback mantiene la apuesta de la marca por la personalización, que se manifiesta en las cinco Inspiraciones, basadas en barrios o lugares emblemáticos de la capital francesa, combinando colores y materiales tanto en el interior como en el exterior del vehículo. Unas posibilidades de elección que se refuerzan con 10 tipos de llantas, 10 colores de carrocería y 3 colores de techo.

El DS 3 Crossback incorpora elementos como los proyectores DS Matrix LED Vision, los tiradores de las puertas escamoteables que se despliegan automáticamente y un puesto de conducción digital. Una modernidad encaminada al confort, además de incluir una gran cantidad de equipamiento de seguridad y un amplio abanico de funciones de ayuda a la conducción que alcanza el nivel 2 de conducción autónoma.

Bajo el capó, el DS 3 puede incorporar hasta seis motorizaciones, tres de gasolina (100, 130 y 155 CV), dos diesel (100 y 130 CV) y una eléctrica (136 CV). Las versiones más potentes van asociadas al cambio automático de 8 velocidades EAT8.

En cuanto a estructura de gama, el DS 3 Crossback se comercializa en España en cuatro acabados (Be Chic, So Chic, Grand Chic y Performance Line) y la serie especial de lanzamiento La Première. Los precios arrancan en los 23.700 euros en el acabado Be Chic con motor de 100 CV y caja de cambios manual y culminan en los 38.100 euros de la serie especial La Première, asociada a un motor de gasolina de 155 CV y cambio automático EAT 8. A lo largo de 2019, el DS 3 Crossback se convertirá en el primer modelo de la nueva generación de vehículos eléctricos desarrollados por Groupe PSA con el lanzamiento de la versión E-Tense, que contará de un motor de 100 kW (136 CV) alimentado por una batería de 50 kWh que permite una autonomía de más de 300 km de recorrido (ciclo WLTP, que corresponde a 450 km en ciclo NEDC).

En el apartado de innovaciones, el DS 3 Crossback presenta una nueva generación de faros “full LED” equipados de la tecnología Matrix Beam (Glare Free high beam), que permite mantener las luces de carretera permanentemente, sin deslumbrar a los demás vehículos que se aproximan. Esta característica no solo es espectacular, también ofrece un nivel de seguridad y comodidad de conducción nunca visto en esta clase de vehículos.

Los proyectores están compuestos de 3 módulos LED para la función de cruce y de un módulo Matrix Beam de largo alcance, que a su vez están divididos en 15 segmentos independientes. Estos segmentos se encienden y se apagan progresivamente en función del entorno sin que el conductor active ningún mecanismo. Para hacerlo, la cámara situada en la parte superior del parabrisas, analiza los movimientos de los otros vehículos que hay en la carretera e identifica los segmentos que podrían crear un problema. Estos segmentos se desactivan en tiempo real. Y para una mayor personalización, los segmentos se encienden o apagan gradualmente cuando el vehículo entra o sale de la ciudad.

Al volante, el DS Drive Assist supone un paso hacia la conducción autónoma. Gracias al radar y a la cámara de a bordo, el DS 3 Crossback se adapta a las condiciones del tráfico: sigue automáticamente la trayectoria elegida por el conductor en el interior de su carril y adapta la velocidad automáticamente para respetar la distancia de seguridad hasta la parada completa si es necesario. El conductor puede tomar el control en cualquier momento. Se puede usar hasta los 180 km/h (según la legislación de cada país). Es muy útil en caso de atascos o en autopista.

El nuevo modelo de DS ofrece, además, equipamientos de última generación, como la frenada de emergencia automática (Active Safety Brake), que detecta a peatones, ciclistas, etc, incluso de noche. En caso de emergencia, el vehículo puede frenar sin acción alguna por parte del conductor.

Aparcar automáticamente gracias al DS Park Pilot. Este sistema detecta una plaza de parking adecuada para el tamaño del DS 3, simplemente pasando por delante a una velocidad de hasta 30km/h. En la pantalla táctil el conductor selecciona si desea estacionar en batería o en línea y solo tiene que mantener pulsado el botón Park para que la magia actúe.

Por último, DS 3 Crossback está abriendo nuevos horizontes: abrir y poner en marcha el coche por medio de un Smartphone y prestarlo a otra persona sin tener que darle las llaves. Estas funciones de ensueño son ahora una realidad en el DS 3 Crossback con la función DS Smart Access, que permite abrir y poner en marcha el vehículo a través de la aplicación MyDS. Utilizando el Bluetooth, el sistema permanece operativo incluso sin GSM, algo único en el mercado. Y, ya que a menudo se comparte el vehículo, esta innovación permite al propietario dejar el vehículo hasta a cinco usuarios simultáneamente sin necesidad de dar la llave físicamente. Para cada uno de ellos, el propietario puede autorizar el acceso y las funciones de puesta en marcha de forma permanente o por un tiempo limitado.

Ficha técnica - Motores: gasolina de 100, 130 y 155 CV; diesel, de 100 y 130 CV; y eléctrico de 136 CV (a partir de diciembre). - Medidas: (largo / ancho / alto, en metros): 4,118 / 1,79 / 1,534 - Velocidad máxima: 208 km/h - Aceleración: 8,2 segundos de 0 a 100 km/h - Maletero: 350 litros - Consumo: desde 3,7 litros a los 100 km - Precios: : desde 23.700 euros