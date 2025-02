Iveco lanza Iveco ON, la nueva marca de servicios y soluciones de transporte La nueva oferta convierte al vehículo en una plataforma que se comunica y recibe datos en tiempo real.

IVECO ON es el nuevo nombre paraguas que reúne un mundo de servicios digitales integrados y soluciones de transporte desarrolladas para ayudar a sus clientes a administrar su flota y negocios de manera eficiente, y ser más competitivos, rentables y sostenibles .

Fue creado para facilitar la navegación a través de la amplia oferta de servicios de IVECO , que ahora están reunidos y organizados, para que los clientes puedan identificar fácilmente las soluciones que se ajustan a sus requisitos específicos.

«IVECO ON abre un mundo de servicios imaginados y diseñados solo para nuestros clientes», dijo Thomas Hilse , Presidente de la marca IVECO. «Crea un ecosistema de soluciones integradas diseñado para ayudar a nuestros clientes a administrar su negocio de manera más eficiente, fácil y rentable. Desarrollamos constantemente nuevos servicios para apoyarlos de nuevas formas. Los servicios conectados de IVECO ON marcan un doble avance en la atención al cliente . En primer lugar, convierten el vehículo en una plataforma que se comunica y recibe datos en tiempo real. En segundo lugar, convierten a IVECO en un verdadero asesor para el cliente y el conductor. Estamos cambiando el concepto mismo de servicio. IVECO ON ofrece hoy los servicios de transporte del mañana «.

Los servicios ofrecidos bajo el paraguas de IVECON ON, que se expanden continuamente en número y alcance, se organizan en cinco grupos:

Flota, para una gestión eficiente de la flota mediante el consumo de combustible y el control de los conductores , la planificación de la misión, la optimización de rutas y el envío de pedidos. Incluye el IVECO Web Api que permite a los propietarios de flotas controlar su flota de diferentes marcas en una sola herramienta, gracias a una integración de datos flexible.

Uptime para mantener el vehículo en la carretera, evitando averías imprevistas y proporcionando asistencia en carretera . La monitorización del vehículo, asegurada a través de la Sala de Control, permite brindar Asistencia Remota, evitando paradas imprevistas. Además, IVECO Top Care da a los Clientes Premium la prioridad que se merecen en caso de que sea necesaria una reparación.

Cuidar al propietario, el conductor y el vehículo mientras está en la carretera con monitoreo e informes del vehículo. El Informe inteligente brinda a los Clientes y Conductores consejos sobre cómo mejorar el estilo de conducción para optimizar el combustible y el vehículo. Los conductores de camiones también pueden beneficiarse de la aplicación Easy Way que, con un simple clic, simplifica su vida a bordo maximizando su comodidad.

Mantenimiento y reparación para asistencia especializada con una s elección de contratos de servicio personalizados . «Elements» ofrece paquetes de servicios personalizables que se adaptan mejor a sus necesidades.

Recambios completa la oferta IVECO ON con piezas y accesorios originales IVECO. Los clientes pueden enriquecer su vehículo con accesorios originales y comprar piezas nuevas de la gama de piezas originales de IVECO, Reman y Nexpro.