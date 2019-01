Mark Reuss, nuevo presidente de General Motors

Mark Reuss ha sido nombrado presidente del grupo automovilístico estadounidense General Motors con efecto inmediato, según informó la compañía en un comunicado.

Hasta la fecha, Reuss lideraba la división de Producto del grupo y la firma Cadillac, mientras que ahora también será responsable de la organización de Calidad.

«La experiencia de Mark, su profundo conocimiento del producto y su sólido liderazgo nos serán muy útiles a medida que sigamos fortaleciendo nuestro negocio actual, aprovechemos las oportunidades de crecimiento y definamos mejor el futuro de la movilidad personal», señaló la presidenta y consejera delegada de General Motors, Mary Barra.

