Los «algoritmos españoles» que permiten comprar coche a quién no ha logrado financiación La compañía emergente Lendrock ha logrado encontrar socio estratégico en Oliver Wyman, ampliando así su plataforma digital de financiación de automóviles, que permite personalizar la financiación

A nuevos tiempos, nuevas formas de adquirir vehículo. La compañía emergente del ámbito fintech Lendrock ha desarrollado modelos de suscripción de datos para financiar múltiples perfiles de consumidores y vehículos. Ello le ha permitido lanzar su propia plataforma digital de financiación de automóviles, que personaliza la financiación en base a algoritmos.

«Empezamos Lendrock con el objetivo de dar crédito a todos, sin excepciones, de una forma transparente, fácil y rápida», explican desde la compañía. «Para muchos, comprar un coche es una necesidad: para ir al trabajo, para llevar a los hijos al colegio, para poder disfrutar de unas vacaciones con la familia. Millones de consumidores no pueden financiar el coche que necesitan porque no tienen un historial perfecto, porque no se ha confiado en ellos o porque la propia financiación es poco transparente y tediosa».

En este sentido, Lendrok hace uso intensivo de la tecnología para abarcar todo el ciclo de vida de una financiación y dar una experiencia integral y coherente tanto a consumidores como a profesionales. «Nuestros algoritmos ven lo que otros no ven y nos permite encontrar soluciones de financiación a medida de cada situación. Todo desde el móvil. Los tiempos los medimos en horas, no semanas», detallan.

Acuerdo con Oliver Wyman

La firma ha logrado ahora encontrar socio estratégico en Oliver Wyman. La asesoría guiará a Lendrock sobre la estrategia y cómo impulsar su crecimiento de forma efectiva.

La alianza entre ambos comenzó en enero, cuando Lendrock cerró su última ronda de financiación, que incluía una lista de altos ejecutivos de renombre de la industria. Con un negocio acreditado e innovador, el objetivo inmediato de Lendrock es expandirse comercialmente tanto geográficamente como en nuevos segmentos de mercado. La creciente base de clientes de Lendrock ya se está beneficiando de aprobaciones instantáneas y firmes para financiar vehículos que satisfagan las necesidades de los consumidores que más lo necesitan.

«El mercado de financiación de automóviles es un sector líder para la innovación, y Lendrock está formatos de datos patentados y aplicando tecnologías y analítica de nueva generación», asegura Pablo Campos, de Oliver Wyman Iberia.