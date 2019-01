Sorteo Lotería del Niño: Últimas noticias en directo

Actualizar

10.00Lo más frecuente, sin embargo, no es ni que te olvides de comprar el décimo ni que dudes sobre qué número elegir, al fin y al cabo al ser algo aleatorio la mayoría de los españoles se deja llevar por el número que más le atrae. Sí es más habitual no saber qué número ha tocado en el Sorteo de la Lotería del Niño, cuál es el primer premio o si te corresponde el segundo. Aquí te explicamos cómo comprobar si te ha tocado la Lotería del Niño.

9.57Si en algo se diferencia la Lotería del Niño de la de Navidad es que la de este 6 de enero cuenta con un guión preestablecido, pero, por lo demás, ¿cómo es el Sorteo de la Lotería del Niño?

9.50En ABC nos atrevemos con las predicciones... ¿Qué número tocará en la Lotería del Niño 2019?

9.45Aunque la Lotería del Niño es aleatoria y, como tal, depende completamente del azar, hay una serie de números que se han repetido durante años. Estos son los números más premiados de la Lotería del Niño.

9.40Si, como decíamos antes, eres de esos rezagados que se han olvidado de comprar su décimo de la Lotería del Niño, te explicamos hasta cuándo puedes redimirte.

9.25Aunque este año se repartirán 700 millones de euros en el Sorteo de la Lotería del Niño, la misma cantidad que el año pasado, puede que no sepas cuánto dinero te corresponde por cada décimo. Aquí tienes la solución.

9.15Cada español gastará una media de 18,17 euros en el sorteo este año, 1,27 céntimos más que en 2017. Comprueba aquí todas las estadísticas de la Lotería del Niño.

9.05¿Eres de esos rezagados a los que se le han pegado las sábanas y todavía no sabes a qué hora se celebra el Sorteo de la Lotería del Niño? ¡Abre los regalos rápido y céntrate!

9.00Quieres participar en el Sorteo de la Lotería del Niño pero no te fías. Todavía te resientes de los excesos de Navidad, no solo en la tripa sino también en los bolsillos. Y, encima, eres de esos que no creen en la suerte. Bueno, pues no tienes más que entregarte a las estadísticas. Aquí te enseñamos cuáles son las ciudades que menos suerte han tenido en este premio, para que si vives ahí... te lo pienses dos veces.

8.50¿Tienes alguna duda sobre el Sorteo de la Lotería del Niño? Aquí resolvemos todas las preguntas frecuentes sobre el tema. Como curiosidad, la diferencia más importante con respecto al sorteo del 22 de diciembre es que el 6 de enero se reparte un primer premio más pequeño, pero reparte dinero a muchos más números.

8.43ABC sigue minuto a minuto el Sorteo de la Lotería de Navidad 2019. Puedes comprobar aquí si tu décimo ha sido premiado.

8.38Todo listo para el Sorteo de la Lotería del Niño. Terminan las fiestas navideñas y, después del dinero repartido en la Lotería de Navidad, hoy se repartirán 700 millones de euros.