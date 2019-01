¿Hasta cuándo se puede comprar Lotería del Niño? Si deja hasta el último momento la adquisición de su décimo, sepa que tiene una hora límite

Se acerca la Lotería del Niño y no nos gustaría que le pasara lo que a José Fernández, un pintor de 37 años que llevaba veinte años comprando el «décimo de los vecinos» en la administración número 4 de Leganés. Todo y cada uno menos, justo, el 2015 en que cayó el primer premio.

Para evitar el disgusto, aquí le dejamos un buscador de décimos para que pueda averiguar en qué administración de Lotería de España está su número favorito y pueda comprarlo hasta las 10.00 horas, tanto de forma física como online, de domingo 6 de enero de 2019. El sorteo se celebrará dos horas después: a las 12.00.

Lo cierto es que son muchos los españoles que siguen esperando hasta el último momento para comprar sus décimos de este sorteo extraodinario por cualquiera de las dos vías. A partir del 2 de enero se reactivan las ventas y en la víspera de la Lotería del Niño se duplica la compra de décimos. Este año se han puesto a la venta 50 series de 100.000 billetes cada una numeradas desde el número 00000 hasta el número 99.999. Y cada serie está dividida, a su vez, en diez décimos, por lo que habrá exactamente 50 millones d décimos a disposición de los clientes.

No espere al último día, por si las moscas. Recuerde el caso de Fernández recogido por este periódico a las puertas de la administración que repartió el primer premio el 6 de enero de 2015. Las cámaras de televisión y los periodistas que se agolpaban allí para registrar las historias de los ganadores, sin darse cuenta de que un poco más allá se encontraba nuestro protagonista.

En el momento de mayor alegría frente a la administración, ABC se percató de que Gustavo, uno de los loteros, se apartaba de la algarabía general hacia una esquina para consolar a un amigo íntimo, lejos de la atención de los focos. Era Fernández, que llevaba veinte años comprándole a su amigo el décimo ganador, como todo el barrio. Pero aquel no lo hizo. «He tenido una semana infernal con turnos de noche en el curro, saliendo muy cansado a las siete de la mañana, pensando todos los días que tenía que ir a por el número», explicaba.

Durante la última semana, José se repetía cada mañana lo mismo: «Mañana me pasó». «Justo la noche del 5 de enero se me acabó el contrato y me quedé en paro. Terminé mi último turno ayer por la mañana, como siempre, y no tenía el cuerpo como para esperar dos horas a que Gustavo abriera. Así que me fui a dormir, pensando de nuevo "por la tarde voy a pillarlo", pero esta vez no lo hice, por primera vez todos este tiempo».

José aseguraba encontrarse doblemente triste. En primer lugar, por la oportunidad que dejó escapar para darle un vuelco a su vida por no comprar el habitual «décimo del barrio» a Gustavo. Y en segundo, por el trabajo que perdió un día antes del sorteo. En aquel momento, él y su chica, que compartían piso, estaban en paro. «Estamos desesperados», añadía resignado. «Muchos de mis amigos sí que lo compraron, claro, pero yo no. Me joroba mucho, porque me hacía mucha falta», lamentaba, antes de perderse, cabizbajo, entre la multitud pletórica... sin que nadie se fijara en él.