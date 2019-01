Comprobar Lotería del Niño: descubre si tu décimo del Niño ha sido premiado

ABC

Celebrado el tradicional sorteo de la Lotería del Niño, toca comprobar si la suerte te ha acompañado en esta edición.

A pesar de que se reparta menos dinero que en la Lotería de Navidad, el Sorteo del Niño siempre puede dejar sorpresas que faciliten sobrellevar la siempre teida cuesta de enero.

Aun así, de los 700 millones de euros que se reparte en la Lotería del Niño, no todo son grandes premios. El sorteo también cuenta con varios premios de menor cantidad que pueden servir de «paguilla extra» a los agraciados. Por eso, si no ha logrado ganar uno de los mejores premios, no se preocupe, puede revisar en nuestro comprobador de Lotería del Niño y averiguar si la suerte le ha sonreído aun así.

Recuerde que este año 2019 los premios de Lotería tributan menos a Hacienda. En concreto, los primeros 20.000 euros están exentos de tributación, cuando el pasado año el mínimo exento era de 2.500 euros. El año que viene el mínimo exento aumentará aún más, hasta los 40.000 euros.