Lotería de Navidad, últimas noticias en directo

Todo está a punto para la celebración del Sorteo de Lotería de Navidad 2020 . A las 9:00 horas , da comienzo la tradicional cita navideña que reparte 2.408 millones de euros entre todos sus premios . Una lluvia de millones que repartirán los más de 172 millones de décimos que se han emitido este año.

En ABC.es puedes comprobar tus décimos de Lotería de Navidad . Además, podrás consultar dónde caen los premios y seguir minuto a minuto toda la información sobre el Sorteo Extraordinario. ¿Cuántos premios hay? ¿A partir de cuándo se pueden cobrar los décimos ganadores? ¿Caducan dichos décimos de Lotería de Navidad ? ¿Cuánto se queda Hacienda? Sigue las últimas noticias del Sorteo Extraordinario de Navidad en directo .

13:50 Finaliza el Sorteo de Lotería de Navidad 2020

13:40 La pandemia no solo ha marcado el sorteo en el Palacio Real; en las administraciones de lotería, bares y diferentes puntos de venta los festejos han sido comedidos y a prueba de Covid Sin la tradicional «ducha» de champán y con mascarilla, las fotos de la celebración Sin la tradicional «ducha» de champán y con mascarilla, las fotos de la celebración

13:27 Un segundo premio repartido El número 06.095 ha caído en Alcalá de Henares (Madrid), Gandia (Valencia), Pinoso (Alicante), Badalona (Barcelona), Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), Crevillente (Alicante), Elda (Alicante), Madrid, Callosa de Segura (Alicante), Palma de Mallorca (Baleares), Barcelona, Vallirana (Barcelona), Ferrol (A Coruña), León, Lleida, Madrid, San Pedro del Pinatar (Murcia), Murcia, Isla Mayor (Sevilla), Manises (Valencia), Barakaldo (Vizcaya).

13:25 Último premio del sorteo Sale el quinto premio que faltaba: 31.617. Ha sido vendido en Madrid, Dos Hermanas (Sevilla) y Valls (Tarragona).

13:14 ¡Quinto premio! El 43.831 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo. Ha salido a las 13:14 horas y ha sido vendido por toda la geografía: Alicante capital y las localidades de Elche, Orihuela y Villena, en Manisees (Valencia), Gijón, (Asturias), Palma de Mallorca, Barcelona, Miranda de Ebro (Burgos), Plasencia (Cáceres), Castellón de la Plana (Castellana), Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y Salt (Girona), entre otras.

13:09 ¡Segundo premio para el 06.095! El número está agraciado con 1.250.000 millones de euros por cada serie y 125.000 euros por décimo y ha sido cantado a las 13.09 horas en el octavo alambre de la octava tabla.

12:57 CRÓNICA | Un bar reparte más de un millón de euros del 5º premio de la Lotería de Navidad entre los trabajadores de un polígono industrial en Barcelona Los números chinos traen fortuna a Cornellà de Llobregat Los números chinos traen fortuna a Cornellà de Llobregat

12:41 Sale el segundo cuarto premio: 38.341 El número está agraciado con 200.000 euros a la serie y 20.000 a cada décimo jugado. Ha salido a las 12:41 horas y se ha vendido, entre otros sitios, en Vigo (Pontevedra), Faura (Valencia), Meliana (Valencia), Madrid, Roquetas de Mar (Almería), Cascante (Navarra) o Zaragoza.

12:40 Lluvia de confeti dorado en Doña Manolita al repartir 8 millones con 'el Gordo' La popular administración de 'Doña Manolita', en el número 22 de la calle Carmen del centro de la capital, ha vuelto a vender un año más el 'Gordo' del Sorteo de la Lotería de Navidad con el número 72.897, lo que ha sido celebrado por sus empleados con una lluvia de confeti dorado cumpliendo las medidas de seguridad por el Covid-19. El Gordo ha dejado 8 millones con la venta de dos de sus series, dotada cada una con 4 millones de euros. Autor: EFE/David Fernández

12:34 Alexander René Herrera (izquierda) y Unai Barón Maldonado (derecha) cantan el 72.897, agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. EFE/J.J. Guillén

12:30 Anécdota de la mañana El inicio del Sorteo de Lotería de Navidad 2020 se ha visto retrasado unos minutos a causa de una bola que se ha quedado enganchada en la lira cuando, juntos a otras, estaban siendo volcadas al bombo. De acuerdo al protocolo, una interventora ha tenido que reconducirla a mano hasta el bombo. Este hecho ha suscitado comentarios en redes sociales tras lo ocurrido el año pasado con otra bola, lo que muchos usuarios calificaron como "tongo". Imagen: RTVE

12:23 Alexander René Herrera canta el 72.897, agraciado con el Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad Autor: EFE/J.J. Guillén

12:15 Un 'Gordo' muy repartido El número 72.897 ha salido a las 12.02 horas y ha sido vendido en Punta Umbría (Huelva), Reus (Tarragona), Granada, Madrid (Doña Manolita), Boñar (León), O Grove (Pontevedra), Bilbao, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Jávea (Alicante), Cáceres, El Puerto de Santa María (Cádiz), Córdoba y Haría (Las Palmas). Además, se ha consignado en San Pedro del Pinatar (Murcia), Vigo (Pontevedra), O Porriño (Pontevedra), Salamanca, Bonavista (Tarragona), Oliva (Valencia), Alfara del Patriarca (Valencia) y Zamora.

12:03 El Gordo: 72.897 El número ha sido agraciado con cuatro millones de euros por serie (400.000 euros por décimo).

12:02 Quinto premio: 28.674 Ha salido a las 11.48 horas y ha sido vendido en Madrid, Getafe, Sort (Lleida), Palma de Mallorca, Mijas y Coín (Málaga), Zaragoza, Barcelona, Gijón, Torrelavega (Cantabria), Alfaro (La Rioja), Molina de Segura (Murcia), Venta de Baños (palencia), Guijuelo (Salamanca), Valladolid y Leioa (Vizcaya).

11:56 Cuarto premio: 75.981 El número está agraciado con 200.000 euros a la serie y 20.000 a cada décimo jugado. Ha salido a las 11:55 horas y se ha vendido, entre otras localidades, en San Pedro de Pinatar (Murcia), Cambados (Pontevedra), Granada, Villaviciosa (Asturias), Toledo, Plasencia (Cáceres), Fuenlabrada (Madrid), Madrid y Segovia.

11:49 ¡Quinto premio! El 28.674​ ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo.

11:43 Tercer premio El número 52.472 ha salido a las 11:30 horas y ha sido vendido en administraciones de Barbate (Cádiz), Toledo, Cuenca, Ripoll (Girona), Madrid, Torrevieja (Alicante), Terrasa (Barcelona), Santa Margarida de Montbui (Barcelona), Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba), Anglés (Girona), Sahagún (León), Ourense y Arroyo de la Encomineda (Valladolid).

11:31 Tercer premio: 52.472 El tercer premio del Sorteo Extraordinario reparte 500.000 euros por serie, 50.000 euros por décimo. En concreto, el número ha dejado un total de 920 décimos premiados en Andalucía, 900 de ellos en Barbate (Cádiz), diez en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) y otros diez en Antas (Almería).

11:30 Quinto premio: 55.483 Ha salido a las 11.19 horas y ha sido vendido en Madrid capital y Torrejón (Madrid), Berriz (Vizcaya), Arcos de la Frontera (Cádiz) Jumilla (Murcia) Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y Bilbao.

11:19 Quinto premio El 55.483​ ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo.

11:18 Una administración de Palamós vende un quinto por segundo año consecutivo La administración número 1 de Palamós (Girona), conocida como Can Espadalé, ha vendido, por segundo año consecutivo, una serie de uno de los quintos premios, en este caso el 19.371. El propietario del establecimiento, Lluís Espadalé, ha explicado a EFE que, en el sorteo de Navidad de 2019, se repartieron en esta administración un total de 10.200.000 euros, porque "el número estaba entero aquí".

11:05 Alcañiz reparte 10,32 millones de euros con el 49.760 La administración de lotería Bosque de Alcañiz (Teruel) ha repartido íntegras las 172 series del número 49.760, premiado con un quinto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad, el cuarto por orden de salida, que suponen 10.320.000 euros en premios. La Lotería de Navidad deja en Aragón 20 millones de euros con quintos premios La Lotería de Navidad deja en Aragón 20 millones de euros con quintos premios

11:00 Los trabajadores de la administración número 20 de Albacete celebran uno de los quintos premios del sorteo extraordinario de Navidad que repartieron este martes, con el número 86.986. Autor: EFE/Manu

10:52 Quinto premio: 19.371 Ha salido a las 10:42 horas y ha sido vendido en Zaragoza, Madrid y varias localidades madrileñas como Alcorcón y Torrejón de Ardoz, además de en Don Benito (Badajoz), Alcázar de San Juan (Ciudad real), Palamós (Girona), Lourenzá (Lugo) y Roquetas de Mar (Almería), entre otras poblaciones.

10:45 ¡Otro quinto premio! El 49.760​ ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo, y que ha caído íntegramente en Alcañiz (Teruel).

10:42 ¡Sale el tercer quinto premio! El 19.371​ ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 al décimo.

10:39 Vendido un quinto premio en un taller de Sevilla que había repartido 200 millones de Primitiva Un establecimiento ubicado en la avenida Las Villas de Cuba de Sevilla capital ha repartido dos décimos del número 86.986, que ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Isabel, una de las trabajadoras de establecimiento, un taller de electrónica, que cuenta con una máquina expendedora de Lotería, ha explicado a Europa Press que se lleva tiempo vendiendo décimos pero que nunca había tocado un 'Gordo' o un premio dotado de forma importante de este sorteo. "Hasta el momento sólo hemos picado pequeñas cantidades, como unos cien euros", ha dicho. Sin embargo, incide en que en otros sorteos sí han sido más agraciados, ya que detalla que se ha llegado a dar hasta más de 200 millones en la Primitiva.

10:25 "Paco el de la suerte" reparte fortuna desde su bar de La Rinconada El bar Paco de La Rinconada, en Sevilla, ha vendido varios décimos del número 86.986, agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, declarando su propietario a Europa Press que al menos "tres clientes" del establecimiento han anunciado ya la posesión de décimos de dicho número y señalando que se le conoce como "Paco el de la suerte", a cuenta de los premios repartidos en los últimos años.

10:22 Una empleada limpia la mesa del sorteo para que se cumplan todas las medidas de higiene durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 en el Teatro Real. Autor: Eduardo Parra / Europa Press

10:09 El quinto premio 37.023, el segundo que han cantado este martes los niños de San Ildefonso durante el sorteo de la Lotería de Navidad, ha dejado 60.000 euros en la localidad leonesa de Ponferrada. Allí se ha vendido una serie del número premiado en la administración de lotería número 3. Su propietario, David Álvarez, explica a ABC sentirse «muy satisfecho» por haber repartido una serie del premio. El quinto premio 37.023 deja 60.000 euros en Ponferrada (León) El quinto premio 37.023 deja 60.000 euros en Ponferrada (León)

09:57 Solo han acudido dos personas al exterior del Teatro Real antes el comienzo del sorteo: un leonés disfrazado de cura y una mujer de bombo. Fotos: Isabel Permuy Autora: Isabel Permuy Autora: Isabel Permuy

09:49 Uno de los pasos más repetidos hoy será comprobar si el número del Sorteo de Navidad se lleva es el premiado, y además saber el dinero que se ha ganado con él. Para averiguar si eres uno de los agraciados, en ABC se podrás encontrar un comprobador de décimos de Lotería de Navidad 2020. Comprobar número premiado de Lotería de Navidad: averigua si tu décimo tiene premio Comprobar número premiado de Lotería de Navidad: averigua si tu décimo tiene premio

09:42 Doña Manolita vende dos quintos premios del Sorteo de la Lotería de Navidad La mítica administración de 'Doña Manolita', ubicada en el número 22 de la calle Carmen de la capital, ha vuelto a repartir suerte en Madrid y ha vendido por ahora dos quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad: el número 86.986 y el 37.023, ambos dotados con 60.000 euros a la serie (6.000 euros por décimo).

09:34 Quinto premio: 37.023 Ha salido a las 09.21 horas y ha sido vendido en Madrid, Jaca (Huesca), Gijón (Asturias), La Llagosta (Barcelona), Vinaròs (Castellón), Santiago de Compostela (Coruña), Ponferrada (León), Vielha (Lleida), Arona (Tenerife), Barakaldo (Vizcaya) y Zaragoza.

09:32 Las niñas del colegio de San Ildefonso Elisabeth Obarisaiagbon (izquierda) y Noura Akrouh (derecha) cantan un quinto premio, que ha recaído en el número 86.986, durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 Autor: EFE/J.J. Guillén

09:28 El 86.986, quinto premio, repartirá cientos de miles de euros entre los vecinos de L'Hospitalet de Llobregat en una jornada marcada por la ilusión, pero también por las medidas de seguridad contra la pandemia. El 86.986 reparte suerte y millones en Cataluña El 86.986 reparte suerte y millones en Cataluña

09:21 ¡Otro quinto premio! El 37.023 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

09:18 ¡Sale un quinto premio! El número 86.986 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 09.18 horas en el primer alambre de la primera tabla. Se ha vendido en Novelda y Torrevieja (Alicante), Madrid, Alcantarilla (Murcia), Hospitalet del Llobregat (Barcelona), Zaragoza, Albacete, Gradanilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), A Coruña, Girona, Medina del Campo, Gijón , Vigo (Pontevedra) , Málaga y Las Palmas, entre otros.

09:16 ¡Comienza el sorteo de Lotería de Navidad 2020!

09:15 Los niños de San Ildefonso, con distancia de seguridad y mascarilla, salen al Teatro Real para el comienzo del sorteo

09:09 Soledad a las puertas del Teatro Real Las habituales colas a estas horas han dejado paso este año a la soledad que rodea al Teatro Real donde en pocos minutos va a comenzar el Sorteo de la Lotería de Navidad marcado por la Covid-19: solo han acudido dos personas, un hombre disfrazado de cura y una mujer de bombo. Y es que a pesar de que este año se ha prohibido la asistencia de público, Juan López y "La segunda Doña Manolita", como se hacen llamar, no han querido perderse el sorteo, aunque sea desde la calle. Esta es la séptima ocasión que Juan acude al Teatro Real, pero este año lo hace "muy apenado", ya que es muy "traumático no poder entrar", ha señalado a Efe.

08:54 Personal de Loterías y Apuestas del Estado revisa el volcado de las bolas en el bombo antes del inicio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020. Autor: EFE/J.J. Guillén

08:48 Una imagen histórica El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020 pasará a la historia por celebrarse sin público y con unas medidas especiales por el protocolo anticovid. El Teatro Real luce vacío minutos antes de comenzar el sorteo. Autor: EFE/J.J. Guillén

08:42 Las ventas de lotería bajan un 11 % y alcanzan los 2.582 millones Las ventas del Sorteo Extraordinario de Navidad que se celebra este martes han descendido en torno al 11 por ciento respecto a 2019 y alcanzado un total de 2.582 millones de euros, según ha adelantado el presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, en RTVE. Se trata del primer año en el que ha bajado después de seis consecutivos de crecimiento en las ventas de la lotería de este sorteo de Navidad, aunque Huerta ha dicho que la cifra de ventas, dada la situación de la pandemia, se puede calificar de digna. Informa EFE.

08:35 La OCU aconseja fotocopias a los décimos de la Lotería de Navidad y dejar constancia por escrito si se comparten La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una serie de recomendaciones y consejos con motivo de la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad este 22 de diciembre, entre los que destaca hacer fotocopias a los décimos, dejar constancia por escrito si se comparten o, en caso de pérdida o robo, denunciar la misma en comisaría y en Loterías y Apuestas del Estado. En concreto, al organización recuerda que un décimo de lotería es un documento al portador, es decir, que el premio lo recibe quien lo tiene en su poder. Por este motivo, si se comparte el boleto, el depositario del mismo debe fotocopiarlo y entregar a cada participante una copia firmada (con el nombre y DNI del depositario) en la que se indique que la persona juega en ese número, serie, fracción y sorteo, una cantidad de euros determinada.

08:25 A pesar de la euforia de los primeros minutos, las claves cuando eres uno de los ganadores de la Lotería de Navidad son la discreción e invertir con sabiduría y sin riesgos. Los errores que no debes cometer si ganas 'El Gordo' de la Lotería este 2020 Los errores que no debes cometer si ganas 'El Gordo' de la Lotería este 2020

08:16 Los premios inferiores a 2.000 euros del sorteo de Navidad 2020 se pueden cobrar a partir de esta tarde Los premios del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 11.000 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde de este 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos. Así lo explica la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que recuerda que es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado para poder cobrar.

08:01 Cada español gasta 65,66 euros de media en lotería para el Sorteo de Navidad 2020 Cada español gastará este año una media de 65,66 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este martes 22 de diciembre, un total de 2,82 euros menos que en 2019, según la cifra de consignación por habitante de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Por regiones, la comunidad autónoma que previsiblemente más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 102,15 euros, seguida de Asturias (94,80 euros), La Rioja (92,49 euros), Aragón (90,56 euros), Cantabria (82,84 euros), Comunidad de Madrid (77,34 euros), País Vasco (77,09 euros), Comunidad Valenciana (73,96 euros), Castilla-La Mancha (72,18 euros) y Galicia (66,45 euros).

07:47 No habrá disfraces ni alocadas confesiones sobre estrafalarios rituales para atraer la suerte ni decenas de periodistas buscando la historia más curiosas mientras comprueban a escondidas sus propios décimos. El Sorteo Extraordinario de Navidad 2020 será distinto, pero volverá a ser el pistoletazo de salida de estas esperadas fiestas. Guía para seguir el sorteo de Lotería de Navidad Guía para seguir el sorteo de Lotería de Navidad

07:40 Una autonomía afortunada El Gordo de Navidad, para el que este año se han consignado en la Comunidad Valenciana 1.850.371 billetes (cada billete se divide en diez décimos) de lotería valorados en 370.074.200 euros, ha caído 37 veces en esta autonomía hasta 2019, según datos de Loterías y Apuestas del Estado consultados por Europa Press. El pasado año fue la última vez que este primer premio de lotería llegó a este territorio, en concreto, a tres términos municipales de la provincia de Alicante: Alcoi, Moraira y San Vicente del Raspeig.

07:30 El 5 es el reintegro más repetido de 'El Gordo' del Sorteo de Navidad El número 5 es el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como 'El Gordo', más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, al haber resultado premiado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno. En el lado opuesto, la terminación menos afortunada en este tradicional sorteo navideño vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones), según datos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

07:15 Un sorteo atípico e histórico Este año el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebrará sin la presencia habitual de público por primera vez en la historia de esta tradicional cita navideña, como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), esta decisión se ha tomado "atendiendo en todo momento a las recomendaciones de seguridad sanitaria". La crisis sanitaria derivada de la Covid-19 trae consigo un sorteo atípico. En 2020 no podrá verse, en la platea del Teatro Real, a habituales de esta cita como la octogenaria Manoli Sevilla, el 'obispo' Juan, procedente de León, el televisivo 'Mocito Feliz' o Fernando Vázquez, un niño de San Ildefonso de 78 años que en 1954 cantó el Gordo y desde entonces no se perdía un sorteo. Sí volverán a las tablas del teatro los niños y niñas de la Residencia-Internado de San Ildefonso de Madrid.

06:53 Todos los premios que reparte la Lotería de Navidad Este año la Lotería de Navidad reparte 2.408 millones de euros entre los 172 millones de décimos emitidos. Dependiendo del premio, puedes ganar una gran suma de dinero o, simplemente, recuperar la inversión hecha para participar en el sorteo. Estos son los premios que puedes ganar en la Lotería de Navidad: Gordo de Navidad: Premio dotado con 400.000 euros.

Segundo Premio: Dotado con 125.000 euros al décimo.

Tercer Premio: Dotado con 50.000 euros.

Cuartos Premios: Dos números dotados con 20.000 euros cada uno.

Quintos Premios: Ocho premios dotados con 6.000 euros por décimo cada unos.

Los números anterior y posterior al 1º premio se llevarán dos premios de 20.000 euros.

Los números anterior y posterior al 2º premio se llevarán dos premios de 12.500 euros.

Los números anterior y posterior al 3º premio se llevarán dos premios de 9.600 euros.

Reintegro: Los números que terminen en la misma cifra que el Gordo recuperan el importe jugado (20 euros el décimo)

06:34 Medidas de seguridad en el Teatro Real Para poder realizar el Sorteo Extraordinario de Navidad 2020, Loterías y Apuestas del Estado ha trabajado durante meses, junto con el Teatro Real y la Residencia de San Idelfonso del Ayuntamiento de Madrid, para desarrollar un protocolo de medidas de seguridad sanitaria y de prevención, que vele por el bienestar de las niñas y niños de la Residencia de San Idelfonso del Ayuntamiento de Madrid, de los trabajadores de Loterías y de los medios de comunicación que estén presentes el día 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Esto implica que el sorteo, tal y como lo conocemos, cambiará.

Entre las medidas, destaca la prueba de antígenos a todas las niñas y niños y trabajadores que permanezcan en el escenario. El espacio entre los bombos aumentará, para garantizar la distancia de seguridad exigida, y tanto los niños y niñas de la Residencia de San Ildefonso del Ayuntamiento de Madrid como el resto de participantes acudirán con mascarilla de forma obligatoria, y únicamente aquellos niños y niñas que canten las bolas de premio y número estarán sin ella en el momento de su intervención. Para asegurar su seguridad, mantendrán una distancia de seguridad de dos metros entre sus posiciones.

06:08 Tres horas para el comienzo del sorteo Este martes comienza a despertar, y con él la ilusión que va ligada tradicionalmente al 22 de diciembre. El Teatro Real ya ultima todos los retoques para que a las 9 de la mañana los bombos comiencen a dar vueltas y los niños de San Ildefonso empiecen a cantar premios. Loterías y Apuestas del Estado repartirá en este sorteo 2.408 millones de euros entre todos sus premios.. TVE emitirá el sorteo íntegro, mientras que las otras grandes cadenas generalistas (Antena 3, Telecinco y La Sexta) ofrecerán los resultsados a través de sus magacines matinales. Desde ABC utilizaremos este directo para irles contando minuto a minuto todo lo que ocurre.

05:48 Las hazañas deportivas que pueden esconder el Gordo Hay quien lo fía todo al azar y hay quién prefiere la estadística. Lo cierto es que no hay una fórmula mágica para dar con el Gordo de la Lotería de Navidady, quizá por eso, muchos buscan la fortuna en un hecho del pasado al que guardan un especial recuerdo. Para algunos es la fecha del nacimiento de su hijo o el día de su boda, pero para los auténticos seguidores del deporte esa fecha o «número especial» suele estar relacionado con un título de su equipo o una hazaña de la selección española o de su deportista favorito. Mundial de baloncesto (25.905)

El gol de Ramos en Lisboa (24.514)

Iniesta y su gol en Sudáfrica (11.610)

Los Juegos Olímpicos de Barcelona (25.692))

05:33 ¿Cómo funcionan las peñas de la Lotería? En primer lugar, hay que fijar unas premisas básicas que todos los miembros tienen que conocer a la hora de tomar partido y a las que deben atenerse: en qué sorteos se va a participar -más allá de en la Lotería de Navidad, las peñas puede jugar en la del Niño, en el Euromillones, en la Bonoloto... hay tantas posibilidades como rifas existen-, cuánto dinero aportará cada integrante y hasta cuándo tiene para abonarlo, si se puede comprar más de una participación del mismo sorteo, si se aplicará una comisión, quién se encargará de comprar los boletos y quién los guardará. Estas reglas deben figurar por escrito y cada participante tiene que recibir una copia del décimo en juego. Se trata de normas que hay que implantar tanto si la peña está formada por un grupo de amigos, más reducido, como si está constituida por más gente: decenas o centenares de personas que no se conocen y, para comunicarse y organizarse, deben recurrir a la magia de las nuevas tecnologías y de internet; suelen ofrecer página web o aplicaciones propias a través de las cuales los usuarios pagan sus participaciones y reciben la parte de premio -si es que toca- que les corresponde (normalmente, a no ser que en el reglamento se establezca otra forma de reparto, la parte proporcional a su inversión o participación).

05:14 Cómo evitar el fraude en la Lotería de Navidad El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es el sorteo organizados por Loterías y Apuestas del Estado más importante del año. El evento del 22 de diciembre reparte miles de premios entre un gran número de participantes. No obstante, a pesar del aire navideño que envuelve el tradicional juego, no se debe bajar la guardia. Siempre que compremos un décimo debemos cerciorarnos de que es válido. Para evitar fraudes que nos impidan aspirar a ganar el Gordo debemos siempre adquirir nuestros números en administraciones oficiales o en páginas web certificadas. Asimismo, antes de pagar, es importante revisar el dibujo y las características del cupón. Cada año los décimos son ilustrados con una imagen diferente. Por otro lado, es importante tomar capturas de la gestión cuando se realice la compra por internet.

05:01 ¿Qué fue de Pancho y Max? Los perros que dejaron huella en la Lotería de Navidad Hay figuras que han quedado irremediablemente atadas a la Lotería de Navidad a través de sus anuncios. Entre ellas la más evidente es el famoso calvo, pero no es la única: Pancho y Max, los perros que protagonizaron los anuncios de la Lotería durante años.

Pancho, cuyo verdadero nombre era Cook, se dio a conocer por los anuncios de La Primitiva que protagonizó y llegó a tener su propia película, «Pancho, el perro millonario». Falleció con 16 años en 2016. Max es el perro que ha resultado su heredero, y su historia bien podría ser la base de su propio anuncio para la lotería. Este podenco portugués, con apenas unos días de vida fue separado de su familia y abandonado en una caja de zapatos en la puerta de la Protectora de Animales El Buen Amigo de Los Palacios, en Sevilla. Poco después fue adoptado por una familia, pero desgraciadamente no tuvo suerte. Su carácter travieso no encajó con ellos y fue devuelto. Un segundo abandono que no hacía presagiar nada bueno para la vida de este can. Sin embargo, su vida iba a dar un giro.

04:44 Cómo funciona el comprobador de Lotería de Navidad de ABC 1. Ve a la página de comprobador de número de ABC. 2. Encontrarás un cajetín en el que puedes escribir el número de tu boleto y la cantidad de dinero que has invertido en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 3. Escribe en cada una de las cajas la información correspondiente 5. Aparecerá el número que has introducido y se te indicará si este ha sido premiado y con qué cuantía 4. Pulsa “enter” o haz clic en “comprobar” “comprobar”

04:29 El número misterioso 6174: la constante de Kaprekar Un número que muchos amantes de la matemática han decidido comprar para este sorteo es el 6174. En 1949, el matemático indio Kaprekar de Devlali ideó un proceso que ahora se conoce como la constante de Kaprekar. Él descubrió que, llevando a cabo una serie de restas, un número de cuatro dígitos donde los números no son todos iguales (es decir, que no sean 1111, 2222, ...), las operaciones llevan inevitablemente el resultado hasta el número 6174. Una vez elegido el número, hay que reorganizar los dígitos para obtener los números más grandes y más pequeños que estos dígitos pueden formar. Si cogemos el número más pequeño y más grande obtenidos y los restamos, nos dará un dígito diferente. Después repetiremos la operación con ese nuevo número. Llegará un momento en el que la solución de la operación resultará igual a 6174. Y, a partir de ahí, el resultado será siempre el mismo.

04:15 ¿Existe la suerte, científicamente hablando? ¿Qué es ese misterioso «don» al que llamamos suerte? ¿Está relacionada con el destino o con fuerzas ocultas? «La suerte, buena o mala, es un concepto completamente subjetivo», ha explicado a ABC Alfonso Jesús Población, profesor de matemáticas en la Universidad de Valladolid y miembro de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española (RSME) . «Es una ilusión, algo alejado de toda realidad objetiva». Es decir, desde el punto de vista racional, de las matemáticas, o de la ciencia, la suerte no existe, ya sea buena, mala o peor. «Si consideramos que “tener suerte” es que todo nos salga como deseamos, deberíamos aceptar que habrá veces que eso ocurra, y otras que no», ha reconocido el matemático.

Por tanto, no hay pálpitos, números bonitos, ni tréboles de cuatro hojas que vayan a hacer más fácil ganar dinero con la Lotería de Navidad: «Todos los números tienen la misma probabilidad de salir en el sorteo».

04:02 Por qué el 14.320 y el 13.330 son de los números más buscados de la Lotería de Navidad 2020 La mayoría de los números más buscados en este 2020 de la Lotería de Navidad tienen que ver con el coronavirus. Estos son algunos de los ejemplos más populares. – 14320: marca la fecha (14 de marzo de 2020) en la que el Gobierno de Pedro Sánchez decretó el primer estado de alarma, que provocó el confinamiento domiciliario en España por el avance del virus. Algunas administraciones de lotería advirtieron de la gran cantidad de demanda que tenían con este número. Incluso llegó a agotarse. – 13320: este número, también entre los más solicitados, representa el día (13 de marzo de 2020) en el que el Quim Torra, expresidente de la Generalidad de Cataluña, solicitó el confinamiento perimetral de toda la región por el incremento de casos notificados por coronavirus.

03:45 Cómo reaccionará nuestro cerebro si nos toca la Lotería de Navidad En el primer momento en el que suena el décimo ganador, el cerebro del ganador cambia. Hay un subidón inicial, con los neurotransmisores de la felicidad trabajando a toda velocidad. Uno puede llegar a sentir que ha encontrado solución a muchos de sus problemas. Una vez pasado el momento de subidón se vuelve a la normalidad. El organismo tiende a la homeostasis, es decir, a una recuperación. Por lo tanto, se vuelve al mismo estado en el que se estaba antes de enterarse de la buena noticia.

03:32 Administraciones dónde más toca la Lotería de Navidad En toda España hay cerca de una decena que, por la ley de probabilidades, al vender más, tienen más posibidades de «regalar» suerte y premiar a sus clientes. Aunque, a veces, la fortuna es caprichosa y va a parar a puntos de venta más pequeños. Doña Manolita (Madrid)

La Bruixa d'Or (Lérida)

El Doblón (Madrid)

El Gato Negro (Barcelona)

Lotería Manises (Valencia)

Ormaechea (Bilbao)

La Pajarita (Madrid)

Loterías Valdés (Barcelona)

Sagasta (Sevilla)

03:14 Provincias y ciudades más afortunadas de España en la Lotería de Navidad Hasta en 80 ocasiones ha caído el premio Gordo de la Lotería de Navidad en la ciudad de Madrid, lo que la convierte en la más afortunada de España. La última vez, el año pasado cuando una parte del número agraciado (el 26590) fue vendido en una Administración de Lotería de la capital. A los 80 Gordos de Madrid capital le siguen otras dos ciudades que el año pasado también se llevaron una parte del premio. Así, Barcelona atesora 42 Gordos, mientras que muy por detrás se sitúa Sevilla con 17. Por su parte, en Valencia, Bilbao y Zaragoza el premio ha caído hasta en 13 ocasiones. En Cádiz ha tocado 12 veces, mientras que en Málaga han sido 10. Nueve premios tienen Alicante y Santander.

03:00 Diez destinos únicos para viajar si ganas el Gordo de la Lotería de Navidad Este año el mejor premio de la Lotería de Navidad será la salud pero si además la fortuna hace que nuestro número resulte premiado con el Gordo o algunos de los otros premios, pues mejor aún. Pero, ¿qué haríamos con el dinero? Tapar agujeros, pagar la hipoteca o viajar a destinos que normalmente no estarían a nuestro alcance son algunos de los deseos más repetidos por los españoles. Con la esperanza de que pase pronto la crisis sanitaria y podamos movernos por el mundo sin restricciones estos son diez destinos únicos para empezar a soñar con el premio Gordo de la Lotería de Navidad. Tailandia y Bali

India

Riviera Maya, México

Isla de Palawan en Filipinas

Kigali, Ruanda

Jordania

Nusa Penida, Indonesia

Nueva York

Kenia y Zanzíbar

Palomino en Colombia

02:46 ¿Cuántos décimos tiene un mismo número de la Lotería de Navidad? Para el Sorteo de la Lotería de Navidad se han emitido 172 billetes de cada número por lo que, como cada billete consta de diez décimos, de cada número hay 1.720 décimos. Este año, la Lotería de Navidad pondrán en juego 28 millones de euros más en premios que en la edición anterior, alcanzando así un total de 2.408 millones de euros. Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad destaca, el popularmente conocido como el Gordo, el primer premio, dotado de 400.000 euros al décimo. El segundo, con 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

02:31 ¿Se puede cobrar un décimo de lotería perdido o estropeado? En el caso de que se haya perdido el décimo de lotería o este lo hayan podido robar, lo primero que hay que hacer es poner una denuncia ante la Guardia Civil o Policía Nacional, aportando todos los datos posibles sobre el boleto en cuestión: número de serie o fracción. Dicha denuncia debe cumplimentarse antes de que se haga el sorteo. Además hay que notificarlo a la Asesoría Jurídica de Loterías y Apuestas del Estado. Después, lo primero que hay que atender a dos vartiables: la cuantía del premio. Si es menor de 2.500 euros las opciones de recibir el dinero son escasas, ya que se puede cobrar en cualquier administración a través de un cheque al portador. Por el contrario, si es mayor de esa cantidad la opción de cobrarlo es mayor gracias la nueva Ley de blanqueo de capitales. Con el DNI y la denuncia puede cotejarse al cobro del pago. Si el décimo está roto o sufre daños. En estos casos las opciones para cobrar el premio son algo complicadas. Lo que recomienda la OCU es enviar el boleto en un sobre de plástico a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que serán los que determinen si se puede bonificar el premio o no. Estos, en caso de tener dudas, pueden enviar el billete a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, que son los que se encargan de fabricarlo, con el fin de realizar un informe para determinar si el boleto es válido o no. En caso de ser positivo se autorizará el pago.

02:17 Así se vive el Gordo de la Lotería en el mundo En Argentina, la emoción se vive de una manera más parecida a España. La rifa que es celebra allí es similar a la Lotería de Navidad. El billete se divide en décimos y hay tres premios principales. El «Gordo» se identifica con la figura de Papá Noel, con más arraigo entre los argentinos que los Reyes Magos. En el caso de Italia, el día grande es del de Reyes, cuando se celebra la lotería nacional, muy popular. Se conoce como la «Lotería Italia» –antes se llamaba «lotería de fin de año»- y la extracción de premios se realiza durante uno de los programas más populares de la televisión pública (RAI). El billete cuesta 5 euros y el primer premio es de 5 millones de euros. En el 2016, la recaudación fue de 43,5 millones y se repartieron casi 30 millones. En Alemania, los ciudadanos no cuentan con una lotería especial de Navidad. Sin emabargo, el país dirigido por Angela Merkel disfruta de uno de los sorteos más destacados de todo el territorio continental: la «Lotto 6aus49». Para disfrutarla, vale cualquier mes del año, y no es necesario esperar hasta la llegada de las fiestas de invierno. Esta rifa, que se jugó por primera vez en 1955, se basa en predecir seis números que se pueden seleccionar en intervalos del 1 al 49 (de ahí su nombre). A su vez, cuenta con una última cifra que da acceso a un premio especial. Atendiendo al día, puede tener una recaudación de entre 2 y 8 millones de euros. En Francia, el sorteo más conocido es la Loto. Desde 1976, sus sorteos se celebran tres días a la semana: lunes, miércoles y sábado. El bote mínimo que se puede ganar es de 2 millones de euros. Para conseguirlo, hay que elegir, igual que en nuestra Primitiva, cinco números del 1 al 49, con la diferencia de que, además, hay que seleccionar un número adicional del 1 al 10.

02:01 Supercoches que te puedes comprar si ganas el Gordo Hispano Suiza Carmen Boulogne: 1115 CV, una velocidad máxima de 290 km/h y un tiempo de 0 a 100 km/h en menos de 2,6 segundos. Precio: 1,65 millones de euros.

Ferrari Romamotor V8 turbo: 620 CV a 7.500 rpm. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos, de 0 a 200 km/h en 9,3 segundos y alcanza una velocidad punta de 320 km/h. Precio: 215.000 euros.

Koenigsegg Gemera: 1.727 CV de potencia conjunta, 3.500 Nm de par máximo combinado, un 0 a 100 km/h, 1,9 segundos. Precio: 1.380.000 euros.

Rolls-Royce Cullinan: motor V12 de 6,75 litros que desarrolla 571 CV. Precio: 280.000 euros.

McLaren 765 LT: 765 CV, tan solo se producirán 765 unidades. Precio: 330.000 euros.

01:45 ¿Invertir en renta variable si te toca la lotería? Los analistas aseguran que una de las causas por las que los ganadores de lotería se arruinan en tan poco tiempo es porque suelen invertir más en pasivos (comprar una casa nueva, un coche mejor...) que en activos. Toño García, experto financiero de Iahorro aconseja apostar por los fondos de inversión globales que invierten «de ambas maneras». También Carreras-Candi apuesta por los fondos de inversión como uno de los productos más atractivos donde colocar nuestro dinero en estos momentos «teniendo en cuenta además las ventajas fiscales (permiten traspasar el dinero más las ganancias de un fondo a otro sin tener que pagar), la seguridad, la liquidez y la gestión profesional de este producto». Por último, si tu perfil de inversor es más clásico también tienes productos como los depósitos o las cuentas remuneradas. Para el primer caso, Kelisto asegura que ofrecen una rentabilidad media de 0,35% TIN, aunque también advierten de que de cumplirse algunas previsiones como las de Funcas, que sitúan la inflación en un 0,9% para el cierre del próximo año, «pueden hacernos perder dinero con estos productos». En cuanto a las cuentas remuneradas, González aconseja las que funcionan como un híbrido de cuenta nómina y cuenta remunerada, aunque señala dos factores a tener en cuenta: «Suelen poner un tope muy bajo a la cantidad por la que se podrá conseguir remuneración (entre 5.000 y 10.000 euros) y exigen que el cliente se vincule, como mínimo, domiciliando la nómina, aunque en otras ocasiones llegan a exigir que se contraten más productos y servicios extra.

01:32 Qué dice el Feng Shui para atraer el dinero y ganar la lotería Este añorado premio llega exactamente en diciembre, que es, por excelencia, el mes en el que desempolvamos el árbol de Navidad, las luces, las figuras del Belén... Tal como cuenta Olga Boo, el proceso de adornar nuestro hogar con arreglos navideños debe hacerse en familia para atraer la abundancia: «El momento de preparar nuestra casa para la última festividad del año es algo que hay que hacer en familia y se sabe que este año hay que decorar con colores vivos, como el dorado, el rojo y el plateado». A pesar de que en el Feng Shui no hay leyes escritas, de ahí que haya que hacer un estudio del lugar y de las personas que lo habitan, podría decirse que las principales zonas en conflicto donde se pierde dinero son los baños: «El dinero se va por el retrete, así que la puerta del baño siempre tiene que estar cerrada y la tapa del inodoro bajada», dice Isabel Sánchez.

01:15 Qué números han tocado más veces Si hablamos de números, el primer del Sorteo de Navidad ha caído en 64 ocasiones en un número situado entre el cero y el 10.000; en 74 veces, entre el 10.001 y el 30.000; y en otras 72, el número se encontraba entre el 30.001 y el 99.999. Pero, en 209 años de historia de la Lotería de Navidad, solo dos números han sido premiados dos veces. El número 15.640 salió del bombo en el año 1956; 22 años después repetía hito, en 1978 volvió a ser uno de los números premiados. Esto ocurrió con el 20.297, que resultó ganador en los años 1903 y 2006.

01:03 Cuánto te tiene que tocar para dejar de trabajar La respuesta, sin embargo, dependerá de diversos factores, como la edad de los ganadores, los años cotizados antes de obtener el premio o, sin ir más lejos, el nivel del vida que pretendan mantener los afortunados. Para la gente joven que, por ejemplo, no haya trabajado los suficientes años para cotizar al menos un 50% de pensión, será más complicado. En su caso, y sabiendo que en 2019 el gasto medio anual por hogar en España fue de 30.243 euros, según la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE), una persona de 25 años necesitaría, sin llevar un tren de vida descabellado, unos 1.693.608 euros para sobrevivir hasta los 81 años -esperanza de vida media en España-. A esto habría que sumar, en el caso de no poseerla (algo muy probable a esa edad) la adquisición de una vivienda y otros gastos no contemplados. La cifra también variará en función de los miembros que compongan el núcleo familiar: no será lo mismo que todos ellos dependan del premio o que la persona ganadora disfrute en solitario de este dinero a lo largo de su vida. En este supuesto, según el INE, en España el gasto medio por persona fue de 12.151 euros. En base a esos datos sería posible que un joven de 25 años pudiera estirar 680.000 euros, apretándose bastante el cinturón y sin ningún gasto extraordinario (algo casi imposible), hasta los 81.

01:03 Las «señales» que indican que te va a tocar la Lotería de Navidad Hay personas que se basan en pálpitos y en supuestas señales para comprar o no lotería. Por ejemplo si el año ha sido muy malo, ¡qué podemos decir de éste 2020 marcado por la pandemia del coronavirus!, algo bueno o muy bueno pasará. Por ello, no dudan en jugar a la Lotería de Navidad algo más de lo habitual, confiados en que la suerte estará de su parte. Los hay que piensan la fortuna irá a parar a los lugares que han sufrido una catástrofe natural ese años (terremoto, inundación, etc.), por ello, se apresuran a comprar décimos en administraciones de las localidades afectadas. No todo va a ser negativo. Ha personas optimistas que tienen, no ya el deseo de ganar un pellizco en la Lotería de Navidad, como la inmensa mayoría de los mortales, sino el presentimiento. Algunos, incluso sueñan con que les toca el Gordo y con un número en concreto. Y se vuelven locos buscándolo. Sufren, y mucho, si no lo encuentran. Remueven Roma con Santiago.

00:46 ¿Invertir en ladrillo si te toca el Gordo de Navidad? Si lo que quieres es tener un producto tangible, 2021 puede ser un buen año para comprar vivienda aunque no para empezar a rentabilizarlo en el mercado de alquiler inmobiliario, con el precio del alquiler a la baja y que en ciudades como Madrid o Barcelona ya se ha desplomado más de un 10%, según datos del portal Pisos.com. Vicente Bermejo, profesor de Esade asegura que el próximo año veremos un amplio ajuste de precios en la vivienda e insiste en que es un buen momento para pedir una hipoteca, ya que «los tipos de interés están por los suelos». Algo que también aconsejan desde la Asociación Europea de Asesoría y Planificación Financiera dada la posibilidad de amortizar el producto «en cuota o tiempo». En el caso de que prefieras un activo más inmovilizado, también puedes llevar a cabo un plan de ahorro para la jubilación. En este caso, Andrea Carreras-Candi, directora de EFPA España señala que dada la reducción de las pensiones públicas que vendrá en las próximas décadas, «cuanto antes empecemos a ahorrar para la jubilación, menor será el esfuerzo y mayor margen tendremos para asumir riesgos que aparejen una mayor rentabilidad. El interés compuesto juega a nuestro favor». Pero desde EFPA también piden poner atención y no dejarse llevar por el primer producto que ofrezcan en la entidad financiera donde se acuda a cobrar el premio, ya que en ocasiones esto puede conllevar a adquirir un activo «que nos haga sobreenduadarnos».

00:33 Las terminaciones con más suerte de Lotería de Navidad 2020 Hay números que pueden resultar poco atractivos. Las terminaciones con tres números iguales no suelen llamar la atención del comprador; sin embargo, el primer premio de la Lotería de Navidad acabó en números con una terminación de estas características: 25.444, 25.888, 35.999 y 55.666. Pero si hablamos de las tres últimas cifras, las terminaciones que más veces han salido premiadas son el 297, el 457 y el 515 en tres ocasiones cada uno. El 094, el 098, el 400, el 452, el 640, el 704, el 758 y el 892; resultando premiados dos veces cada uno.

Otro dato curioso es que las terminaciones de dos cifras con más éxito en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad han sido la 85, siete veces en los años 1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005; y la 57, seis veces en los años 1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932.

00:17 Las fórmulas matemáticas para ganar la lotería Yendo a la página oficial de Lotería Nacional, contamos que hay 12.604 premios en total (13 + 1794 + 6 + 297 + 198 + 297 + 9999; no cuento las posibles acumulaciones; en cualquier caso, si quieren poner 13334, que es la cifra que más se maneja, las cuentas verán que salen similares) y 10.0000 números (del 00000 al 99999), la probabilidad de que nos toque «algo» es 12604/100000 = 0.12604, es decir hay un 12 % de posibilidades. Por comparar con algo, el sacar el número que deseemos en un dado es 1/6 = 0.16666, mayor por tanto (y todos sabemos jugando al parchís lo que pasa cuando deseas cualquier valor que nos venga bien). Sin embargo, debido a la multitud de variables a tener en cuenta aún no se ha descifrado ningún sistema ni fórmula maravillosa.

23:43 Será un sorteo distinto por la pandemia La dinámica será similar a la de otros años, pero la ausencia de público provoca un arranque tardío. «Habitualmente empezamos a las ocho de la mañana, una hora antes de que inicie el sorteo. Este año lo haremos un poco más tarde. A las 8.25h comenzaremos con la entrevista al presidente de Loterías y Apuestas del Estado, y a las 8.30h conectaremos con la formación de la mesa presidencial (que estará compuesta por cuatro integrantes en lugar de los cinco habituales). A partir de ahí, enseñaremos lo que vaya ocurriendo, como cada año», explica María Luisa Paniagua, realizadora del sorteo para TVE, a este periódico. Lea la guía completa del sorteo en ABC.es

23:30 Siete de cada diez ahorradores invertirían si les tocara el Gordo de la lotería de Navidad El 72% de los ahorradores invertirían el premio Gordo de la Lotería Navidad si resultaran premiados, frente al 12% que pagaría sus deudas, un 11% que lo destinaría al ladrillo y un 4% que lo utilizaría para darse caprichos. Según una encuesta realizada por Finect, la austeridad predomina entre los posibles ganadores, ya que un 74% solo gastaría un 10% del premio en caprichos personales. Un 23% emplearía entre un 20% y un 50% a este fin, y únicamente un 3,3% destinaría a ello más de la mitad del premio. A la hora de invertir, la Bolsa sería la elección del 44% de los encuestados. Por detrás, el 15% elegiría la cuenta bancaria o los depósitos, mientras que el 14% se muestra partidario de utilizar la mayor parte del premio para amortizar su hipoteca; un 13% para invertir en ladrillo, y un 10% para montar un negocio.