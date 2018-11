Un vídeo de la paliza de un adolescente británico a un refugiado sirio de 15 años indigna a Reino Unido

Un adolescente británico de 16 años que aparece en un vídeo agrediendo a otro joven, al que los medios han identificado como un refugiado sirio de 15 años, será juzgado por un tribunal de menores, informó este jueves la policía del Reino Unido.

El vídeo divulgado en las redes sociales, que según la policía se grabó el 25 de octubre en la escuela Almondbury Community School (norte de Inglaterra), muestra cómo un muchacho agarra a otro por el cuello, lo lanza al suelo y vierte una botella de agua sobre su rostro.

I'm trying to resist naming the bully in this film — his name is all over Twitter anyway.

More important, is it possible to do anything for the victim? A Syrian refugee who already had a broken wrist, apparently from a similar attack.

