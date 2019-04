Venezuela, últimas noticias en directo: Padrino, jefe militar de la dictadura, intenta debilitar el levantamiento: «Fue de magnitud mediocre»

Actualizar

20.50Decenas de personas han resultado heridas este martes por las cargas que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha efectuado contra la marcha liderada por los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López por el centro de Caracas en el marco de la última escalada de tensión en Venezuela. Guaidó y López han comenzado a marchar desde la plaza Altamira por la avenida Francisco de Miranda hacia el oeste de Caracas, donde se encuentra el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de Venezuela, aunque de momento se desconoce si este es su destino final.

20.50Leopoldo López, el líder opositor que marcha con Guaidó este martes, solicita protección a la Embajada de Chile en Caracas, según Infobae.

20.47Bolton también ha pedido a Rusia que no intervenga en Venezuela.

20.42Bolton, el consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., ha afirmado que «el presidente Trump desea una transición pacífica en Venezuela», pero repite que «todas las opciones siguen sobre la mesa». «Necesitamos que Venezuela sea gobernada por el peublo», ha añadido.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!