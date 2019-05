Venezolanos en España: entre las lágrimas y la esperanza Centenares de venezolanos se concentraron el martes en Madrid y recordaron que su país no está «ante un golpe de Estado»

Las agujas del reloj de la Puerta del Sol no marcaban todavía las seis de la tarde. Un joven ondeaba tímidamente una bandera de Venezuela subido al pequeño escalón de una de las fuentes que rodean la mítica plaza, a la que daban ganas de sumergirse para mitigar el calor abrasador. Dos o tres jóvenes más, con gorras rojas, azules y amarillas lo acompañaban y charlaban en voz baja. Parecía que nada iba a pasar. Era tan solo un susurro ante el grito ensordecedor («Viva Venezuela», «Libertad») de los cientos de manifestantes que se agolparon en el centro de Madrid tan solo minutos después. El rugido empezaba a escucharse cada vez más fuerte; lo mismo pasaba al otro lado del Atlántico, en el país que vio nacer a muchos de los reunidos en la capital para manifestarse a favor del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

A jóvenes, mujeres, hombres, niños, familias enteras recién llegadas a Españ, muchos emocionados hasta las lágrimas por lo que está pasando en su país, le secundaron varias caras conocidas como el opositor Antonio Ledezma; el representante de Guaidó en España, Antonio Ecarri; la madre de Leopoldo López, Antonieta; o políticos españoles como la candidata de Cs a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, o la aspirante del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La gente y los políticos, aunque no suele suceder, esta vez coincidían en el mensaje: «Esto no es un golpe de Estado, el golpe lo dio Maduro», señalaba Ecarri. «No es un golpe de Estado, tenemos un presidente interino, tenemos legalmente todo a nuestro favor. Es Maduro el que tiene que irse, estamos cansados de esta dictadura», coincidía Carmen Guerrero, venezolana de 42 años y 11 en España. «Yo llevo muchos años aquí, no sé si volveré, pero sé que la gran mayoría lo hará porque han sido expulsados», sentenció.

Israel Morón, de la ciudad venezolana de Mérida y desde hace tan solo cinco meses en España, corroboraba los vaticinios de su compatriota: «Si hay un cambio real, por supuesto que volveré», decía mientras enseñaba el color azul de su camiseta, «el mismo que están vistiendo los militares que apoyan la Constitución, que apoyan a Guaidó».

Uno de los discursos más vehementes de la tarde fue el de Ledezma, que no dudó en asegurar que ayer no fue un día cualquiera para Venezuela, que se trataba, esta vez, de un punto de inflexión: «Hoy los venezolanos estamos a punto de protagonizar una épica, vamos a demostrarle al mundo por qué somos hijos de libertadores».

El opositor venezolano también aprovechó para valorar los apoyos que Venezuela ha recibido de los partidos políticos de nuestro país. «Más allá del resultado que benefició a una u otra opción política, el domingo en España ganó Venezuela porque más del 75 por ciento de los españoles votaron a agrupaciones que apoyan a Guiadó», dijo. La gente lo aplaudió enérgicamente mientras surgía el espontáneo grito de «(Pedro) Sánchez, escucha, únete a la lucha».

Muchos reconocieron que el cambio producido desde ayer no solo radica en el apoyo militar a Guaidó sino también en que la Guardia Nacional «esta vez, no actuó contra el pueblo». «No somos nosotros los que corremos detrás de los gases lacrimógenos, por primera vez, tenemos un panorama distinto», dijo Jonethe Colina, abogada venezolana y exjueza.

En la concentración no faltaron los niños, como el caso de Dilan y Denis D’ippolito, desde hace dos años en España. «Maduro se ha quedado con el poder, no hay comida, no hay nada, estamos intentando como podemos sacarlo», dijo el pequeño de tan solo 11 años.