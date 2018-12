Varias piezas de un avión se desprenden en pleno vuelo, desatando el pánico de los pasajeros

Un vuelo que cubría el trayecto entre Las Vegas y Florida se convirtió una de las peores pesadillas de sus pasajeros, que tuvieron que ver cómo desaparecían varias piezas del avión en pleno trayecto. El vídeo subido por «Flight Alerts» en Twitter muestra los terroríficos momentos, informa The Independent.

El avión, un Airbus A320 de la compañía de bajo precio Frontier Airlines, llevaba 171 pasajeros a bordo, además de 6 miembros de la tripulación.

Video from the air of Frontier flight #F9260 showing the engine cowling came apart. pic.twitter.com/kxz4bpKAlO