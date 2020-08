Trump planea cambiar una ley que limita el agua que sale por las duchas: «Mi pelo tiene que estar perfecto» Organizaciones defensoras del medioambiente y de los consumidores consideran que eso haría desperdiciar agua de forma innecesaria.

El Gobierno de Estados Unidos propuso este miércoles hacer cambios en una ley que permitirían a las duchas aumentar la presión del agua, luego de que el presidente Donald Trump se quejara repetidamente por las supuestas dificultades que tiene para lavarse el cabello. «Te duchas y no sale agua, te vas a lavar las manos y no sale agua. ¿Qué haces? Estás ahí parado más tiempo, tomas duchas mas largas... porque, no sé ustedes, pero mi pelo tiene que estar perfecto», dijo Trump.

Una ley aprobada en 1992 establece que las duchas en Estados Unidos no pueden producir más de 9,5 litros de agua por minuto, establecido por el Congreso cuando George H.W. Bush era presidente. La Administración de Trump quiere que esa restricción se aplique a cada cabezal, en lugar de a la totalidad de la ducha. Sin embargo, organizaciones defensoras del medioambiente y de los consumidores consideran que eso haría desperdiciar agua de forma innecesaria.

Los cambios fueron propuestos por el Departamento de Energía este jueves, tras unas quejas manifestadas el mes pasado por Trump en la Casa Blanca. También propuso normas más sencillas para las lavadoras de ropa.

«La gente descarga los inodoros 10 veces, 15 veces, en lugar de una vez», dijo Trump en una reunión de líderes de pequeñas empresas en la Casa Blanca.

David Friedman, vicepresidente de defensa de la organización Consumer Reports y exfuncionario del Departamento de Energía, dijo que no había necesidad de cambiar las reglas porque las pruebas muestran que los cabezales de ducha actuales «logran altos niveles de satisfacción del cliente», mientras ahorran dinero.

