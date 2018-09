La ONU se rio de Trump cuando intentó presumir de su gestión El presidente de EE.UU. asegura que su Gobierno ha hecho más que cualquier otro en la historia de su país

ABC

Nueva York Actualizado: 26/09/2018 10:30h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El discurso populista del presidente estadounidense, Donald Trump, se topó este martes con una audiencia escéptica en la Asamblea General de la ONU, que no pudo reprimir la risa al escuchar una hiperbólica defensa de las hazañas económicas del mandatario.

«En menos de dos años, hemos conseguido más que casi ningún otro Gobierno en la historia de nuestro país», sentenció Trump al inicio del discurso.

Palabras de Donald Trump desatan risas en la Asamblea General de la ONU, que se lleva a cabo en Nueva York. [el] pic.twitter.com/OQFBYrPJVo — DW Español (@dw_espanol) September 25, 2018

Las risas de algunos diplomáticos se escucharon hasta por televisión y parecieron desconcertar a Trump, quien trató de defenderse con un «es verdad» antes de esbozar una sonrisa y reconocer: «No me esperaba esa reacción, pero no pasa nada».

Las delegaciones presentes trataron entonces de quitar hierro al asunto al intercalar algunos aplausos entre las risotadas, pero pronto marcaron distancias con la retórica nacionalista de Trump al guardar silencio durante el resto del discurso, sin aplaudir ninguna otra frase.