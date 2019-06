La socialdemócrata Sandra Torres gana la primera ronda de las elecciones en Guatemala La candidata socialdemócrata a la presidencia deberá enfrentarse en segunda ronda, el 11 de agosto, al candidato de derecha Alejandro Giammattei

Adrián Espallargas Corresponsal en Ciudad de México Actualizado: 17/06/2019 19:53h

La política Sandra Torres ganó la primera vuelta de las elecciones en Guatemala. A las 10 de la mañana del lunes en Guatemala —la tarde en España— y con el 94% de las mesas escrutadas, la socialdemócrata Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, acumulaba el 25,6% de los votos seguida por el candidato de derecha Alejandro Giammattei con el 13,9%, del partido Vamos.

De confirmarse estos resultados, Torres y Giammattei se disputarán la presidencia del país el próximo 11 de agosto durante la segunda ronda, una elección que no habría sido necesaria si alguno de los 19 candidatos que participaron hubiera obtenido más del 50% de los votos. Aproximadamente 4,9 millones de personas participaron de los 8 millones de guatemaltecos con derecho a voto para elegir al sucesor del polémico Jimmy Morales, quien no participó porque no puede ser reelegido.

Torres es la exmujer del expresidente Álvaro Colom, quien gobernó el país centroamericano entre 2007 y 2011. La participación de Torres en los comicios estuvo a punto de ser suspendida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por un supuesto caso de financiación irregular que se remonta a su campaña de 2015. Sin embargo, la política logró inmunidad judicial tras lograr inscribir su candidatura. Giammattei, en cambio, es el exdirector del sistema penitenciario de Guatemala.

La carrera electoral ha estado marcada por una serie de decisiones judiciales después de que el TSE cancelará la participación de dos candidatas que estaban entre los favoritos para ganar los comicios: Thema Aldana, quien fue fiscal general del Estado entre 2014 y 2018; y Zury Ríos, hija del fallecido exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt.