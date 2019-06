Un secretario de Estado de Exteriores británico, suspendido por agredir a una activista de Greenpeace

El secretario de Estado de Exteriores de Reino Unido para Asia y Pacífico, Mark Field, ha sido apartado temporalmente de sus funciones este viernes tras agredir la pasada noche a una activista medioambiental de Greenpeace durante una gala en un ataque captado por las cámaras de la cadena británica ITV.

La agresión tuvo lugar el jueves por la noche durante un evento de etiqueta que reunía a banqueros y políticos en Mansion House, en el centro financiero de Londres.

Las imágenes captan a una mujer, identificada como Janet Barker por el «Daily Mail», rodeando la sala de conferencias del evento cuando es interceptada por Field, que la agarra del cuello, la estampa contra una columna y después, sin retirar la mano, la empuja hasta la salida.

WATCH: Conservative MP Mark Field shoves a protestor against a pillar then grabs her by her neck and shoves her out of the Mansion House dinner after climate change protestors interrupted the banquet. pic.twitter.com/DFwZYxROfF