Rusia anuncia a Trump que ha retirado su personal militar de Venezuela

El gobierno de Rusia ha notificado formalmente a la Casa Blanca que ha retirado la mayoría del personal militar que tenía desplegado en labores de apoyo y asesoramiento en Venezuela, algo que Washington interpreta como un compromiso para negociar finalmente un cambio pacífico y consensuado en el gobierno del país sudamericano.

«Rusia nos ha informado de que ha sacado a la mayoría de su gente de Venezuela», ha informado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de Twitter.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.