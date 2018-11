Alemania AfD recibió en 2017 una donación ilegal suiza de 130.000 euros El partido antieuropeo y antiextranjeros comenzó a recibir pagos de 9.000 euros cada pocos días, incumpliendo la normativa alemana de financiación de partidos políticos, que no permite recibir dinero de países ajenos a la UE

Corresponsal en Berlín Actualizado: 12/11/2018 09:43h

Los estados de cuenta de los partidos pequeños políticos en distritos rurales suelen ofrecer una lectura breve y aburrida, pero el extracto de la cuenta de Alternativa para Alemania (AfD) en el distrito electoral de Bodensee se puso interesante durante el verano de 2017. El partido antieuropeo y antiextranjeros comenzó a recibir pagos de 9.000 euros cada pocos días, procedentes de Suiza y hasta superar un total de 130.000 euros, incumpliendo la normativa alemana de financiación de partidos políticos, que no permite recibir dinero de países ajenos a la Unión Europea, y burlando gracias a los pagos fraccionados los controles parlamentarios, que obligan a informar al presidente del Bundestag de cualquier donación superior a 50.000 euros. Las transferencias tenían un concepto muy concreto, estaban destinadas a «la campaña electoral de Alice Weidel», copresidenta de AfD, cuya residencia familiar está fijada precisamente en Suiza. El remitente era una sociedad farmacéutica sita también en ese país.

Anotado el tercer ingreso, ya en el mes de agosto, el tesorero local envió un correo electrónico al responsable de las finanzas del partido solicitando instrucciones. Disculpándose por la pregunta, informa cuidadosamente que «Alice Weidel está recibiendo donaciones electorales de un patrocinador suiza, varios miles de francos suizos por semana» y preguntó: «¿A qué debo prestar atención?», «¿debo depositar esas cantidades en alguna parte?», «¿debo realizar algún informe o anuncio?». Este correo electrónico no pareció sorprender a su destinatario, Frank Kral, que en su respuesta no pregunta ni por la suma concreta o total de las donaciones, ni por los detalles de la procedencia suiza. Solamente pide que se preste atención a si el dinero va dirigido a la campaña de Alice Weidel o al partido AfD con algún propósito. Si se trata del primer caso, «el dinero debe usarse para la campaña electoral de Weidel».

El diario Süddeutsche Zeitung, que ha desvelado el caso de financiación ilegal, pidió una reacción a Weidel previa a la publicación de estos hechos y la copresidenta de AfD reconoció que tuvo conocimiento de estos ingresos en septiembre y que ordenó que el dinero fuera devuelto varios meses después, pero la información tendrá sin duda como consecuencia una investigación en la que tendrá que aclarar no solo la procedencia del dinero sino también su gestión durante la campaña, habida cuenta de que el dinero no fue devuelto hasta abril de 2018, en pagos también fraccionados desde el distrito del Lago Constanza y por un total de 124.000 euros, con lo que unos 6.000 euros quedaron en el camino. Al menos en ese momento, el partido debería haber informado de estos movimientos de cuenta al presidente del Bundestag, cosa que no ocurrió. De haber ocurrido, AfD se habría expuesto a una sanción que multiplicaría por tres la cantidad de dinero irregularmente recibida, según la normativa de financiación. Weidel alega que «me enteré del asunto por el tesorero, que es la persona competente, y me limité a decir que no sabía nada sobre el origen de esa donación, por lo que no creí que fuera yo quien tenía que ocuparse de la pertinente información al Bundestag».

La primera reacción interna al asunto ha sido la del responsable regional de AfD de Baden-Württenberg, Ralf Özkara, en cuyo territorio fueron recibidas las donaciones y que ha declarado que «aparentemente se trata de una donación inadmisible» y que «si se demuestra que nos encontramos ante un caso de financiación ilegal, la señora Weidel es la responsable principal y debería retirarse de todos sus cargos».

No es la primera vez que la financiación de este partido es cuestionada. En 2016, diversos partidos alemanes pidieron una investigación sobre si estaba recibiendo donaciones ilegales para financiar las tres campañas de elecciones regionales en Baden-Württemberg, Sajonia-Anhalt y Renania-Palatinado. Las sospechas se basaban en un diario propagandístico repartido gratuitamente durante los últimos días de campaña, con consignas contra los refugiados, críticas a la supuesta manipulación de los medios y llamadas a votar al partido. También aparecieron grandes carteles con propaganda electoral del partido para el «superdomingo» electoral del 13 de marzo. El responsable del diario gratuito era un miembro de AfD que financió la campaña con aportes de 12 seguidores del partido, según explicó entonces sobre el flujo de cientos de miles de euros.

Los medios alemanes han publicado también donaciones de 7,7 millones de euros en 2013 y es conocido el apoyo de empresas alemanas a través de los contactos que hace para el partido el empresario y mecenas Hans Wall, pero en este caso, hay analistas que consideran que podría tratarse de una trampa diseñada específicamente contra Alice Weidel, por lo poco elaborado de la operación. Weidel es considerada un elemento liberal dentro del partido y, sin ella, cobraría mucho más peso en la dirección el ala más reaccionaria y nacionalsocialista, representada por el copresidente del grupo parlamentario Alexander Gauland.