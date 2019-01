Protestas en Venezuela: Maduro rompe relaciones con EE.UU. y da 72 horas a su personal para salir del país, en directo

Actualizado: 23/01/2019 22:09h

22.00Según varios usuarios de la red social, Instagram habría quitado la verificación a la cuenta de Maduro y se la colocó a la de Juan Guaidó.

21.49Juan Guaidó, que se ha proclamado esta tarde «presidente encargado», ha emitido un comunicado para reafirmar que Venezuela es «una nación soberana» y que seguirá «manteniendo las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo». Contradice así las palabras de Nicolás Maduro, que había anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con EE.UU. y había dado 72 horas a su personal diplomático para que abandonara el país.

21.46La Comisión Europea no tiene previsto expresar esta noche una valoración sobre los acontecimientos en Venezuela y que se mantiene en contacto con el resto de países, informa Enrique Serbeto.

21.42Fuentes de Moncloa han asegurado a ABC que la posición del presidente del Gobierno español es la expresada por el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que ha abogado por «preservar la unidad de acción con el resto de socios europeos» en la posición sobre Venezuela, informa Víctor R. Almirón. «No se pueden tomar decisiones en caliente sin estar bien informado. No vamos a hacer seguidismo de nadie», dijo Borrell.

21.25Nicolás Maduro ha anunciado la ruptura de relaciones diplomaticas y consulares con Estados Unidos y ha dado 72 horas para que el personal de la Embajada estadounidense en Caracas abandone Venezuela, informa Ludmila Vinogradoff.

21.16El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha anunciado a través de Twitter que reconoce a Juan Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela. «Quiero expresar mi apoyo a la decisión del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como presidente encargado de ese país», afirmó Macri.

21.11Nicolás Maduro, considerado «usurpador» de la presidencia de Venezuela por la oposición y buena parte de la comunidad internacional, se está dirigendo a sus seguidores para pronunciarse en contra del «imperialismo gringo». «¡Aquí no se rinde nadie, aquí vamos al combate, a la victoria!», ha arengado al chavismo.

21.07Así es Juan Guaidó, el presidente más esperado. De 35 años e ingeniero industrial de profesión, se trata de un político sencillo, disciplinado, pragmático y que habla sin retórica. Por Ludmila Vinogradoff.

21.03El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha atendido a los medios en la Casa Blanca para decirles: «Aunque en este momento no tenemos nada planeado, todas las opciones están en la mesa» si Nicolás Maduro emplea la represión o la cárcel contra Juan Guaidó o los miembros del nuevo Gobierno interino.

21.00El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha abogado por «preservar la unidad de acción con el resto de socios europeos» en la posición sobre Venezuela. «No se pueden tomar decisiones en caliente sin estar bien informado. No vamos a hacer seguidismo de nadie», ha asegurado Borrell, al ser preguntado acerca de si España reconocería a Guaidó como presidente interino de Venezuela, tras un encuento en Madrid con su homólogo portugués, Ernesto Augusto Santos Silva.

20.55El expresidente del Gobierno José María Aznar ha expresado este miércolessu reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y ha pedido «unanimidad y apoyo internacional», informa Efe.

20.53México sigue reconociendo a Nicolás Maduro como el legítimo presidente del país. «No hay cambios de postura y esto implica que México sigue reconociendo como presidente a Nicolás Maduro. Él es el presidente democráticamente electo», informó este miércoles a Efe el portavoz de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas.

20.49El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se ponga del lado de los dignatarios de otras potencias mundiales y reconozca a Juan Guaidó como el «presidente legítimo de Venezuela». Así mismo, le ha exigido que, en lugar de ir a Cuba a «agasajar a un dictador», lidere la oposición de la UE y reconozca a Guaidó, informa Efe. Casado ha hecho estas declaraciones en un homenaje a Gregorio Ordóñez, el político del PP vasco asesinado por ETA en 1995.

20.43La periodista venezolana Nitu Pérez Osuna, que había publicado en Twitter una fotografía acompañada del texto «Guaidó entrando en la embajada de colombia junto a otros diputados», ha borrado ese tuit.

20.38El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha asegurado en Davos que reconoce a Guaidó «como presidente y Brasil conjuntamente con los demás países del Grupo de Lima», según recoge Efe. «Daremos todo el apoyo político necesario para que el proceso siga su curso», aseguró.

20.25Los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica anunciaron este miércoles en Davos (Suiza) que reconocen al presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como «presidente de Venezuela». El anuncio se hizo tras una reunión en la que participaron los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; Colombia, Iván Duque; Costa Rica, Carlos Alvarado; Ecuador, Lenín Moreno, y la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz.

20.21Miles de personas piden en la Puerta del Sol al Gobierno de Pedro Sánchez que reconozca a Juan Guaidó como «presidente encargado de Venezuela».

20.17Paraguay se ha sumado a la lista de países que está reconociendo a Juan Guaidó como «presidente encargado de Venezuela», según ha anunciado su presidente, Mario Abdo Benítez.

20.15La fiscal general de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, ha reconocido a Juan Guaidó como «presidente encargado», a través de Twitter y le ha expresado todo su apoyo.

20.09La periodista venezolana Nitu Pérez Osuna ha publicado una fotografía acompañada del texto: «Guaidó entrando en la embajada de colombia junto a otros diputados».

20.08México no prevé un cambio en su política por ahora, según su ministro de Exteriores, informa Reuters.

19.59Un alto funcionario de la Casa Blanca asegura que EE.UU. está colaborando con naciones del continente americano, especialmente Colombia, Perú, Canadá y Brasil, par que se sumen al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, informa David Alandete desde Washington.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK