Dos policías agreden a una reportera mexicana que acudió para denunciar un intento de violación La periodista de la televisión mexicana Morelia-Michoacán denuncia el trato vejatorio que recibió por las dos agentes que acudieron supuestamente en su ayuda

ABC Actualizado: 23/08/2019 10:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La reportera Mitzi Yanet Torres Quintero de CB Televisión de Morelia-Michoacán (México) ha denunciado el maltrato recibido por dos policías tras denunciar el intento de violación el pasado martes 20 de agosto. Según ha narrado la propia periodista en un vídeo publicado en YouTube, las dos agentes le golpearon e insultaron haciendo caso omiso a los rastros de la violencia física que ya había sufrido anteriormente en el intento de violación.

«Al solicitar ayuda de la policía municipal, estos arribaron al lugar y más que apoyarme, me detuvieron, revictimizándome», comienza relatando la reportera. «Me subieron a una patrulla. Al momento de indicarles que soy periodista se inició en mi contra un maltrato físico y psicológico, cuestionando mi vestimenta, diciendo que me creía muy influyente pero que ahí eso no me iba a servir y propinándome diversos golpes en la cara», continúa.

Torres Quintero, con claros signos de violencia en cara, asegura que los policías la encerraron en una celda y le impidieron ponerse en contacto con su familia o amigos: «Las horas que pase en ese lugar fui víctima de muchas burlas por mi vestimenta, por mi profesión. Se me trato con mucha saña, con mucha burla. No tuve derecho a una audiencia inmediata y el médico no quiso legitimar que yo tenía golpes visibles, se me trató de loca».

El médico presente se negó a valorar los rastros de violencia física que aún presenta su rostro, algo que la jueza también rehusó. Tras negar lo evidente, levantaron el acto y le hacen «'el favor' de dejarme salir antes de las 24 horas de arresto, poniéndome también sanciones comunitarias».

Mitzi Yanet Torres Quintero grabó el vídeo para contar lo sucedido «en calidad de mujer y de periodista: Fui agredida como mujer, pero también por dedicarme a ser reportera. La saña con la que se me trató por parte de las policías municipales, que eran dos mujeres, fue por mi profesión y por sentirme influyente». Además, asegura que también lo hace por miedo a las represarias que puedan tomarse.