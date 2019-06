La Policía carga contra los manifestantes acampados en Hong Kong para protestar por la ley de extradición

La Policía de Hong Kong ha cargado este miércoles contra los miles de manifestantes acampados en el distrito financiero en el marco de las protestas contra la reforma de la ley de extradición, que permitiría enviar a los condenados en la ex colonia británica a la China continental.

Miles de personas comenzaron a concentrarse el martes por la noche (hora local) en el distrito financiero de Hong Kong, ocupando Harcourt Road, una importante carretera cerca de las oficinas del Gobierno, en medio de un fuerte despliegue de seguridad.

Hong kong right now around the government offices #NoToChinaExtradition#HongKongpic.twitter.com/Rxq7QpbRog