La Policía busca a un misterioso héroe anónimo que salvó vidas en la matanza de El Paso

La Policía de El Paso está pidiendo ayuda ciudadana para tratar de identificar a un héroe anónimo en la masacre del pasado 3 de agosto en un centro comercial de esta localidad de Texas. «Sus acciones en el Wal-Mart fueron cruciales y salvaron vidas», por lo que «necesita ser identificado e interrogado por los invesitadores», señala el Departamento de Policía en un mensaje difundido a través de las redes sociales acompañado de la imagen de un hombre captada por una cámara de videovigilancia en uno de los accesos al establecimiento el día de la matanza, en la que murieron 22 personas y resultaron heridas otras 24.

