El Parlamento británico votará el plan B de May para el Brexit el 29 de enero

Iván Alonso

Theresa May ya ha fijado la próxima fecha clave para el Brexit. El martes 29 de enero, la «premier» pondrá a disposición del Parlamento su nueva propuesta y ese mismo día se debatirá y votará ese plan B, que su Ejecutivo terminará esta semana.

Como era de prever, porque estaba obligada a ello, May comparecerá el lunes que viene ante la Cámara de los Comunes y dará a conocer cuáles serán las bases de la nueva estrategia que asume ahora su Gobierno.

Según un portavoz de Downing Street Reino Unido no pedirá una prórroga de la fecha de salida ni se decidirá por un segundo referéndum, lo que indica que se buscará un modelo diferente de relación con la UE, tomando como ejemplo el acuerdo que Bruselas tiene con Canadá.

Mientras, Jeremy Corbyn rechazaba sentarse a negociar con Theresa May en esa ronda de contactos que la «premier» mantiene con los diferentes partidos para aunar posturas sobre un nuevo plan. El líder de la oposición le pidió por carta que descarte por completo el escenario del no acuerdo, algo que May rechazó por completo.

A pesar de eso, varios miembros de su Gobierno no piensan lo mismo que May. Según The Telegraph, el ministro de Economía, Philip Hammond, aseguró a 330 líderes empresariales británicos el martes por la noche, minutos después de que el plan de May se estrellase en el Parlamento, que Reino Unido no saldrá de la UE de forma abrupta. Hammond les habría confirmado que una mayoría parlamentaria bloquearía esta opción.