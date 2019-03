El Brexit de Theresa May, rechazado por tercera vez en el Parlamento británico

El Parlamento británico ha rechazado por tercera vez el acuerdo del Brexit de Theresa May por 58 votos de diferencia: 286 votos a favor y 344 en contra. No hubo sorpresa de última hora y los diputados volvieron a darle la espalda al pacto conseguido por la primera ministra.

May, que ha vuelto a echar la culpa a los diputados de esta situación, ha afirmado que va a seguir luchando por lograr un «Brexit ordenado», y ha recordado que Reino Unido se ve ahora forzado a abandonar la UE el próximo 12 de abril. Todo parece abocado ahora a pedir una prórroga más larga a Bruselas en la que Reino Unido tendría que concurrir a las elecciones europeas del próximo mes de mayo.

GOVERNMENT DEFEAT: The House of Commons has voted not to approve the Government's #WithdrawalAgreement with the EU.



344 MPs voted against the Government motion, with 286 in favour - a majority of 58. pic.twitter.com/jaeunVghPa