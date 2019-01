El Parlamento británico obligará a May a presentar un plan B si no consigue aprobar su Brexit Una enmienda presentada por uno de sus propios compañeros de partido obligará a la primera ministra a presentar una alternativa en un periodo de tres días

Iván Alonso

Corresponsal en Londres Actualizado: 09/01/2019 16:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Otra derrota significativa del Gobierno de Theresa May en el Parlamento. Esta vez ha sido una enmienda presentada por uno de sus propios compañeros de partido, el europeísta Dominic Grieve, obligará a la primera ministra a presentar en un periodo de tres días, si pierde la votación sobre el acuerdo del Brexit del próximo martes 15 de enero, un plan B alternativo.

Una enmienda aprobada por 308 votos a favor y 297 en contra y que, aún analizándose la validez legal de esta, forzará a la premier a pensar una nueva estrategia para finales de esta semana sin tener tiempo para viajar a Bruselas y consensuarla con sus socios europeos.

Impulsada por el grupo de proeuropeístas «tories», y con polémica de por medio con el presidente de la Cámara por haberla aceptado, pretende que el Ejecutivo de May descarte cuanto antes la idea de terminar el proceso sin acuerdo, para lo que se está preparando el Gobierno y cuya opción surge ahora con más fuerza tras la previsible derrota de la semana que viene en el Parlamento.

Con esta enmienda buscan no ceder más tiempo a May para buscar un plan b ya que, según la ley británica, la «premier» tiene 21 días para hacer una declaración sobre sus futuras intenciones y debe someterla a aprobación parlamentaria en los siguiente siete días hábiles. Tiempo que dejaría casi sin margen de maniobra al Ejecutivo y que, ya sin tiempo, podría apostar, como así parece, por salir sin acuerdo del club comunitario.

Mientras, May sigue tratando de recabar apoyos para su causa, algo que parece bastante complicado. La nueva concesión de la primera ministra al Parlamento es la de ceder a la Cámara de los Comunes la decisión de si alargar el periodo de transición una vez que este concluya, en diciembre de 2020, o por el contrario activar esa «salvaguarda» que evitaría una frontera dura entre Irlanda y el Ulster y que dejaría a Reino Unido inmerso en una unión aduanera especial con la UE y a Irlanda del Norte alineado con varias legislaciones europeas con la intención de evitar las fricciones en la zona. Además, la premier también cede esta decisión al Parlamento de Irlanda del Norte.

Aunque, por ahora, May no ha explicado si ha conseguido alguna concesión especifica por parte de Bruselas sobre esa «salvaguarda» que tanto ha dividido al Parlamento británico y sobre todo, al partido conservador.

Mientras, la oposición tratará de tumbar a la primera ministra mediante una moción de confianza si esta fracasa y su acuerdo es rechazado el próximo martes 15 de enero cuando la votación tenga lugar. El líder laborista, Jeremy Corbyn, confirmó esta decisión esta mañana y preguntó a May si piensa convocar elecciones generales si, finalmente, su plan no salga adelante la semana que viene. Algo a lo que la «premier» no contestó.