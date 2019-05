Paramilitar venezolano: «A nadie le importa de dónde sacamos las armas. Las tenemos y están listas» ABC habla con el líder de uno de los «colectivos» más violentos de Venezuela, a las órdenes de Nicolás Maduro

O. N. Caracas Actualizado: 26/05/2019 02:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tres órdenes de captura por los tribunales de Caracas destacan en el expediente judicial de Valentín Santana, pero ninguna ha llegado a concretarse. Sigue libre el jefe de uno de los colectivos más peligrosos del país, «La Piedrita», ubicado en el popular barrio 23 de Enero a escasos metros del Palacio de Miraflores. En su momento, Hugo Chávez lo tildó de «criminal» por amenazar públicamente a una persona de muerte, pero él sigue siendo un revolucionario. Valentín Santana es un chavista radical. El pasado 30 de abril grabó un vídeo portando un fusil de guerra en el que exigía «defender la revolución con las armas» del levantamiento cívico militar que encabezó el presidente encargado Juan Guaidó y el líder opositor Leopoldo López. El jefe de los colectivos recibe a ABC en su oficina, no vestía su ropa de combate, tampoco su boina roja revolucionaria y no llevaba armas. Solo una taza de café negro. Su ordenador muestra en vivo las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos estratégicos de este barrio donde está la sede del colectivo.

Recientemente usted grabó un vídeo advirtiéndole a la oposición y a su líder Juan Guaidó de que saldrán a defender la revolución...

Advertí que vamos salir a defender la revolución bolivariana con las armas. Entiendo que por estas declaraciones voy a ser nuevamente atacado, pero asumo mi responsabilidad. Los militares traidores que estaban en Altamira tenían armas de alto calibre y ante esa situación no vamos a ir a defendernos con flores.

¿Quién les proporciona las armas que usa el colectivo?

Eso no es problema de nadie. Las tenemos y están listas.

¿Y qué están dispuestos a hacer para defender la revolución?

Yo entregaría con honor mi vida por defender el legado del comandante Chávez. No dudaríamos en salir a la calle a defender la revolución con armas y sin ellas.

El Gobierno inició una cacería contra los diputados del Parlamento, pero a Guaidó no lo han detenido. ¿Por qué cree que Nicolás Maduro no se ha atrevido a encarcelarlo?

Juan Guaidó no está preso por la falta de decisión de las autoridades de la Fiscalía y del Tribunal Supremo de Justicia. Si a mí me hubieran dado esa misión lo hubiera metido en la cárcel con una pena de 30 años por traición a la patria. También hubiera metido preso a varios corruptos tanto de la oposición como del Gobierno

Hace unos días representantes del Gobierno de Maduro y de la oposición fueron a Noruega en un intento de reabrir un diálogo. ¿Usted apoya estos acercamientos?

Yo respeto la posición de mi presidente, pero yo particularmente y la organización que coordino no tenemos nada que hablar, nada que dialogar, nada que negociar con la contrarrevolución, que no cuenten con nosotros para participar en estos procesos. Estos mercenarios de la oposición terminan conspirando, matando gente y planificando golpes de Estado.

Maduro ha llevado al país a una crisis política, económica y social sin precedentes. ¿Qué opina de la llamada de Guaidó a elecciones libres?

Aquí no vamos a hacer otras elecciones presidenciales, pues ya se realizaron -el año pasado- y ganó el presidente Maduro. Yo y otros millones de venezolanos votamos por él y nuestro voto tiene que respetarse. Además, la derecha no quiere elecciones, ellos no tienen liderazgo, no tienen gente, lo que quieren es tumbar la revolución bolivariana por la vía de las armas con el apoyo de los gringos.

¿Cree que EE.UU. va a intervenir militarmente a Venezuela?

Lo que quiere el imperialismo es muerte y destrucción, esa es su naturaleza, por eso el pueblo debe organizarse en las milicias populares. Estos grupos deben ser entrenados por los colectivos ya que tenemos la capacidad de hacerlo. sabemos enseñarles disciplina, defensa territorial y por supuesto el manejo de las armas.

¿Los colectivos son autocríticos con el Gobierno de Maduro?

Sí. Entregamos un documento en el que pedimos que se acabe con la burocracia dentro del Gobierno y que todos los funcionarios salgan de sus cómodas oficinas con aire acondicionado y vayan a la calle para que vean las necesidades del pueblo.