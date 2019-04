Notre Dame, incendio de la Catedral de París en directo: las llamas alcanzan una de las torres

Madrid / París Actualizado: 15/04/2019 21:45h

21.45El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha manifestado este lunes su tristeza ante el incendio declarado en la Catedral de Notre Dame de París, una «parte» histórica de "incalculable" valor. «Qué tristeza tan grande ver arder la Catedral de Notre Dame, un lugar de culto, emblema de París; una parte histórica de incalculable valor», ha manifestado Casado.

21.43El análisis de los bomberos de élite españoles: Una extinción casi imposible.

21.42La catedral de Notre Dame de París, en llamas desde este jueves por la tarde, es el monumento más visitado de Francia, con 13 millones de personas al año, y símbolo de la historia del país en momentos clave. Notre Dame es, junto a la torre Eiffel, uno de los grandes atractivos de la ciudad y una de las obras maestras del arte gótico con más de 800 años de historia.

21.40El portavoz de los bomberos afirma que la próxima hora y media es «crucial» para ver si se puede controlar el fuego en la catedral de Notre Dame.

21.38El presidente francés, Emmanuel Macron, acudió a los alrededores de Notre Dame de París para seguir el trabajo de los bomberos contra el fuego declarado en la catedral poco antes de las 19.00 hora local de este lunes (17.00 GMT). Macron, que estaba acompañado por el primer ministro francés, Édouard Philippe, se reunió con los responsables de los bomberos, indicó el canal BFMTV.

21.32La Dirección General de Seguridad Civil asegura que no es posible arrojar agua desde aviones para combatir el incendio, ya que pondría en riesgo la propia estructura del edificio, informa la web del diario « Le Figaro». Para luchar contra las llamas se han movilizado 400 bomberos, según el Ministerio del Interior.

21.06La Fiscalía de París ha abierto una investigación para determinar las circunstancias del incendio, informó a Efe un portavoz.

21.03Las llamas alcanzan en este momento una de las dos imponentes torres de la Catedral de Notre Dame, según testigos.

20.49«Yo no llego a creerlo, tengo ganas de llorar, todo el techo está ardiendo», asegura a Afp Nathalie, una francesa de 50 años expatriada a Londres.

20.43La canciller alemana, Angela Merkel, ha asgurado que la Catedral de Notre Dame de París constituye un «símbolo de Francia» y de «nuestra cultura europea».

20.24Otro estudiante español relata a ABC cómo «se ha caído la aguja que hizo Viollet-le-Duc en el siglo XIX. Todo el techo de la nave central está hundido ahora mismo y ardiendo. Vamos, que la catedral está destruida, porque el techo se ha caído y habrá destruido el coro, la sillería, la corona de espinas que está dentro de la catedral... Un desastre».

20.21Las autoridades francesas aseguran que no se han producido ningún herido.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!