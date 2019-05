Una mujer asesinada por su hijo temía estar criando al «próximo asesino en serie» de Estados Unidos Pauline Randol perdió la vida el pasado lunes a manos del menor de edad que había adoptado

Un niño de nueve años ha sido acusado de disparar y matar a su madre, Pauline Randol, de 51, en su casa de Fawn River Township, una localidad del estado de Michigan, Estados Unidos, el pasado lunes, en un suceso que ha conmocionado al país norteamericano, informa el diario británico The Times.

«Decía que tenía miedo de estar criando al próximo asesino en serie de EE.UU.», había manifestado la mujer, según las declaraciones de otra de sus hijas, Harley Martin, de 27 años. Según Martin, el menor se sentía desorientado después de los hechos.

«No sabe lo que ha hecho. No entiende lo que está pasando ahora. No entiende por qué no puede venir a casa», ha afirmado Martin a varios medios, añade The Times. Al parecer, el niño padecía varios problemas psicológicos que no habían sido tratados correctamente. «Sé que ella todavía le quiere y sé que no querría que la gente pensara mal de él», añadió la joven, que también subrayó que su madre volvería a hacerse cargo de él, que era adoptado, para intentar «ayudarle».

Por ahora, las autoridades se esfuerzan en aclarar el estado psicológico del menor, con el fondo de los testimonios de vecinos que afirmaban que el niño era violento.