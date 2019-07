Mueller sostiene que su investigación sobre la injerencia rusa no exonera a Trump Trump arremete contra el exfiscal especial y le echa en cara que no investigara a Hillary Clinton

EP/Reuters Washington Actualizado: 24/07/2019 16:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El exfiscal especial estadounidense Robert Mueller ha defendido este miércoles ante el Congreso su investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, al tiempo que ha reafirmado que las pesquisas no exoneraron al actual mandatario, Donald Trump, de un delito de obstrucción a la justicia.

Mueller ha comparecido este miércoles en la Cámara de Representantes en la primera de las dos audiencias que podrían llegar a traer consecuencias para el presidente norteamericano y también para los demócratas, que siguen divididos ante la posibilidad de impulsar un proceso de destitución parlamentaria (impeachment, en inglés) o esperarse hasta la celebración de las próximas presidenciales.

El exdirector del FBI, que pasó 22 meses investigando la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, incluido el comportamiento de Trump como candidato y el de su equipo, ha comparecido primer ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

El presidente de esta comisión, el demócrata Jerrold Nadler, ha elogiado a Mueller y ha subrayado que nadie está «por encima de la ley», tampoco el presidente Trump.

Mueller, de 74 años, ha llegado rodeado de fotógrafos hasta la sala en la que ha comparecido y se ha mostrado tranquilo al inicio de su declaración. «La obstrucción a la justicia golpea el núcleo de los esfuerzos del Gobierno por conocer la verdad y que los que cometieron irregularidades rindan cuentas», ha dicho el exfiscal especial estadounidense.

Tras conocer el informe de la investigación, Trump declaró que las pesquisas de Mueller conllevaron su "total y completa exoneración". Preguntado por Nadler sobre si su investigación exoneró al presidente estadounidense, Mueller ha respondido con un tajante y claro «no».

Mueller ha afirmado que no contestará a preguntas sobre los orígenes de la investigación del FBI sobre la injerencia rusa antes de que él fuera designado para encargarse de esas pesquisas en 2017 ni tampoco sobre el polémico informe redactado por un exagente de Inteligencia británico.

Mueller está convocado para comparecer horas más tarde ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Los demócratas controlan la Cámara Baja mientras que los republicanos mantienen el dominio del Senado.

Los demócratas confían en que la comparecencia de Mueller haga aumentar el apoyo público para sus propias investigaciones parlamentarias sobre el presidente y su Gobierno. Sin embargo, están profundamente divididos ante la posibilidad de poner en marcha un proceso de destitución, que la Constitución estadounidense autoriza para cesar a un mandatario en casos de "graves delitos e irregularidades".

La investigación de Mueller detalló numerosos contactos entre el equipo de campaña presidencial de Trump y Rusia en un momento en el Kremlin estaba intentando influir en el proceso electoral con un esquema de ataques cibernéticos y de propaganda para sembrar la discordia entre los estadounidenses e reforzar las opciones del candidato del Partido Republicano.

El informe de Mueller dice que la investigación no encontró suficientes pruebas para establecer si Trump y su equipo de campaña estuvieron implicados en una conspiración criminal con Rusia pero no llega a una conclusión sobre si el mandatario había incurrido en un delito de obstrucción a la justicia con una serie de acciones destinadas a impedir las pesquisas, por lo que de forma intencionada no le exoneró. Sin embargo, el fiscal general estadounidense, William Barr, nombrado por Trump, concluyó que el informe había exonerado a Trump de obstrucción a la justicia.