Mueller comparecerá en el Congreso lo que enfurece a Trump Serán dos apariciones seguidas ante los Comités Judicial y de Inteligencia de la Cámara de Representantes para hablar sobre su informe sobre la trama rusa

El fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, comparecerá el próximo 17 de julio en el Congreso de EE.UU. Serán dos apariciones seguidas ante los Comités Judicial y de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dominada por una mayoría demócrata desde el pasado noviembre y convertida en el azote legislativo de Donald Trump.

Mueller, que ya está jubilado, había confiado en que se presencia en la opinión pública acabara con la publicación de su extenso informe sobre la posible coordinación de la campaña de Trump con Rusia y la posible obstrucción a la acción de la justicia por parte del presidente. No fue así: poco después hizo una comparecencia pública sin preguntas para aclarar las conclusiones de su investigación. Ahora, tras requerimientos insistentes de los demócratas, tendrá que contestaran a preguntas de los legisladores de ambos partidos en comparecencias públicas y televisadas en directo.

Trump reaccionó con furia a la noticia, que se conoció el martes por la noche. «¡Acoso al presidente!», escribió en Twitter. Ya el miércoles insistió en una larga entrevista con Fox News que «no hubo obstrucción, no hubo coordinación». Las conclusiones de Mueller no se compadecen exactamente con lo que defiende el presidente de EE.UU. El investigador especial determinó que no hubo complot con Rusia, pero optó por «no exonerar» a Trump en lo relativo a la obstrucción de la justicia, donde repasó diez episodios donde se podría considerar si había cometido ese delito. El fiscal general, William Barr, decidió que no hubo obstrucción y él fue quien exoneró a Trump.

Quizá por eso Mueller tomó la decisión, que no se contemplaba en un principio, de comparecer, por primera y única vez, e insistir en que él no exoneraba a Trump: «Si hubiéramos tenido la confianza de que el presidente claramente no cometió un crimen, lo hubiéramos dicho», dijo el pasado mayo.

El mes que viene, ante los legisladores, Mueller no tendrá ese control sobre su mensaje. Aunque no saldrá ni un milímetro de las conclusiones de su informe, es posible que las preguntas busquen que ratifique si en su opinión Trump cometió un crimen o no, y si la razón de que no lo determinó fue por la práctica de no imputar a presidentes en el ejercicio de su cargo.

Sus respuestas serán munición para la batería de investigaciones que los demócratas impulsan en el Congreso, para los llamamientos a ‘impeachment’ de una parte del partido y para la campaña de los candidatos demócratas, ya metidos en las primarias a pleno rendimiento.

En lo que no se equivocó Trump ante Fox News es en afirmar que «esto no se va a acabar nunca», en relación a las investigaciones que le persiguen. Pero lejos de minimizar la importancia de la comparecencia de Mueller, el presidente fue al ataque y acusó al investigador especial de un delito, relacionado con el borrado de mensajes de texto entre dos exoficiales del FBI, Peter Strzok y Lisa Page, que tuvieron un romance e intercambiaron mensajes muy críticos con Trump. Para el presidente y sus aliados, esas conversaciones eran una muestra del sesgo con el que el FBI le trató y que invalida sus investigaciones, aunque el inspector general del Departamento de Justicia aseguró que esas opiniones no afectaron a la validez de sus pesquisas.

El mismo inspector general reconoció que se había perdido una base de 19.000 mensajes de texto, pero determinó que no había sido de forma intencionada por parte de Mueller o cualquier otro investigador.

«Robert Mueller eliminó esos mensajes de texto, él los eliminó, han desaparecido», dijo Trump sin ofrecer pruebas. «Y eso es ilegal, es un delito», dijo, en una reacción que apunta a enturbiar la noticia de que Mueller tendrá que responder sobre su investigación de la trama rusa y todo el país lo seguirá desde sus pantallas.