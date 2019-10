BREXIT Manfred Weber: «No puede haber una prolongación sin fin de esta tragedia» El portavoz del Partido Popular Europeo cree que «el 31 de octubre ya no es una fecha para la salida de los británicos»

El dirigente alemán, Manfred Weber, líder del grupo popular del Parlamento Europeo, aconseja que la UE no tome ninguna decisión antes de saber qué quieren definitivamente los británicos. Por ello cree que lo más probable es que el Brexit no se produzca en ningún caso el 31 de octubre como estaba previsto si los británicos prometen un segundo referéndum. Según Weber, «hace tiempo que Europa está lista para el acuerdo, pero siempre nos hemos preguntado si la clase política británica está dispuesta también a tomar una decisión clara sobre el tipo de Brexit que quieren. Es estupendo ver que Europa mantiene la unidad en esta situación caótica de la que lo único claro que se desprende es que es un error salir de la UE. Ahora lamentamos que lo que debería haber sido un día de claridad en la Cámara de los Comunes, haya resultado nuevamente en aplazamiento y confusión. Incluso después de tres años y medio, el Reino Unido todavía no puede darnos una posición clara sobre un plan factible para irnos dela UE. La Unión siempre ha mostrado paciencia y disposición para trabajar por un buen acuerdo para todos los europeos. Ahora tenemos que esperar a que el Reino Unido determine sus próximos pasos y nos diga qué quieren hacer».

¿Cree que hay que conceder el nuevo aplazamiento que pide Boris Johnson?

Esperaremos a ver qué pasa la semana que viene en Londres, pero creo que el 31 de octubre ya no es una fecha para que los británicos abandonen la Unión Europea. El Parlamento Europeo debe ratificar el nuevo acuerdo y nos tomaremos nuestro tiempo. Mientras no haya una señal clara de Londres, no tendremos más discusiones. Ahora Gran Bretaña necesita más tiempo para resolver los bloqueos internos. Eso solo puede ocurrir si conseguimos la promesa de un segundo referéndum. El acuerdo que se ha negociado ahora debería presentarse a los británicos para que tomen una decisión una vez más. Por eso creo que sólo puede haber un aplazamiento a más largo plazo si está vinculado a un compromiso claro con la celebración de nuevas elecciones o de un segundo referéndum. Lo que no es posible es una prolongación sin fin de esta tragedia del Brexit.

Para pedir que le apoyen, Boris Johnson les dice a los diputados británicos que fuera de la UE les espera un mundo de oportunidades….

Es al revés, cuando uno deja la Unión Europea renuncia a las ventajas de ser miembro. El tratado de salida solo regula la desconexión, esencialmente para evitar en lo posible la incertidumbre, pero aún nos queda por delante la negociación de la relación futura, para saber cómo funcionará Erasmus, como funcionará la cooperación en investigación y tantas otras cosas. Hay mucho camino por delante pero estará presidido por ciertos principios como que los productos británicos solo podrán entrar en el mercado único europeo si respetan plenamente nuestro marco regulatorio. No permitiremos que Gran Brtetaña se convierta en el Singapur de Europa.