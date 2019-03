Uno de los líderes del Brexit duro vira en favor del acuerdo de May Ante la posibilidad de otro referendo, Rees-Mogg dice que prefiere el «mal acuerdo»

Iván Alonso Corresponsal en Londres Actualizado: 27/03/2019 02:44h

El Parlamento británico comenzará a dar hoy su opinión sobre cuáles son los pasos a dar ahora con el Brexit una vez que ha quedado claro que, al menos por ahora, el acuerdo de Theresa May no va a ser aprobado. Sus señorías toman el control de la agenta parlamentaria y tendrán lugar una serie de votaciones «indicativas», que no son vinculantes y que el Gobierno, como ya advertía la propia «premier», no se verá obligado a tomar en cuenta.

El proceso, en principio, será sencillo. Lo diputados irán proponiendo una a una las opciones que crean puede tener una mayoría en el Parlamento. Después se votará cada propuesta. Aún no está claro cuantos escenarios se contemplarán, pero parece que al menos seis de ellos se someterán a votación. Estarán sobre la mesa la opción del no acuerdo, la que el Gobierno sigue considerando «por defecto» tendrá lugar el 12 de abril si no hay acuerdo, la de aprobar el pacto acordado por May con Bruselas o revocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que supone cancelar el brexit.

Los diputados también podrán decidir si optar ahora por un segundo referéndum o virar hacia una negociación con Bruselas que implique una relación más estrecha con la UE. Las dos opciones en este sentido serían o un nuevo tratado en el que Reino Unido permanezca en la unión aduanera o el llamado «modelo Noruega Plus», que implica quedar dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y además se pediría a la UE estar dentro de la unión aduanera comunitaria. El problema: que eso supone la aceptación de la libertad de movimientos y la contribución anual al presupuesto de la UE.

Estas tres últimas opciones necesitarían, por defecto, que el Gobierno solicitase a Bruselas una prórroga más larga para poder negociarlas.

Mientras esto sucede, Theresa May trata de seguir convenciendo a los más euroescépticos de su partido para que se suban al barco de su acuerdo y cambien de opinión. Los miembros de esta facción «tory» le han visto las orejas al lobo y el peligro que supone que el Parlamento quiera decidir ahora cuales son los siguientes pasos a dar con el Brexit. Por eso, algunas de sus figuras más reconocidas ya reculan en su rechazo, antes frontal, al plan de la primera ministra.

Malo conocido

Uno de los líderes y principal brexiter «tory», el radical eurófobo Jacob Rees-Mogg (presidente del European Research Group, el influyente grupo brexiter de los conservadores) ya ha dejado caer que ahora sí apoyará el pacto acordado por May con Bruselas después de lo sucedido ayer en el Parlamento.

«Siempre he pensado que salir sin acuerdo es mejor que el pacto conseguido por May, pero también digo que su acuerdo es mejor que revocar el proceso y no tener Brexit. Es mejor dejar la Unión Europea, incluso dejarla de forma inadecuada y tener trabajo que hacer después, que no irse en absoluto» aseguraba Rees-Mogg.

Lo que no parece claro es cuántos de los miembros de esta facción podrían seguir su ejemplo y apoyar potencialmente el acuerdo en una tercera votación significativa. Varios de ellos, al igual que los norirlandeses del DUP, se siguen mostrando reacios a cambiar su voto.

La toma de control por parte de los diputados británicos de la agenda parlamentaria ha metido el miedo en el cuerpo a este grupo de diputados conservadores. Saben que si existe una mayoría amplía por alguna de las opciones que no quieren ni ver en pintura, como un segundo referéndum o un Brexit más suave que suponga permanecer en la unión aduanera, el Gobierno difícilmente podría obviar estos escenarios y tendría que apostar por alguno de ellos.