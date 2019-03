Liberan a dos hombres condenados injustamente después de 43 años tras las rejas

Había agujeros de bala en el cristal de la ventana y en las cortinas, pero el testigo principal dijo que los dos tiradores estaban dentro y al pie de su cama. La testigo dijo que vio los destellos de dos pistolas, pero las pruebas balísticas indicaron que las balas en la escena fueron disparadas desde una sola pistola.

La gente en una fiesta cercana dijo que escuchó los disparos, y si los disparos se hicieron dentro del dormitorio, las pruebas auditivas dijeron que eso no hubiera sido posible.

Y había docenas de personas en esa fiesta de cumpleaños en la calle después del tiroteo que hubieran testificado que los sospechosos estaban en la fiesta, por lo tanto, proporcionaron una coartada que no fueron convocados como testigos durante el juicio.

Pero estas pruebas y la historia cambiante del testigo no fueron consideradas durante un juicio de dos días en 1976, y como resultado, dos hombres fueron a la cárcel. Uno fue condenado a muerte y el otro condenado a cadena perpetua.

Hoy están en libertad después de que una revisión de su caso provocó que la recién formada División de Revisión de Integridad de Convicción (CIR) de la Oficina del Fiscal del Estado en Florida determinó que «ya no tienen confianza en la integridad de las condenas o la culpa del acusado». Según un informe sobre la investigación del estado.

Clifford Williams, que ahora tiene 76 años, y su sobrino Nathan Myer, que tiene 61, dejaron sus celdas desocupadas. La última vez que fueron hombres libres, tenían 33 y 18 años, respectivamente.

Nathan Myers’ and Clifford Williams’ first few steps of freedom.



What a moment today was, to see the State Attorney’s Office correcting a decades long mistake. pic.twitter.com/XSSKjwxSGx