Juncker insta a May a que aclare cuanto antes la situación El presidente de la Comisión dice haber recibido «con pesar» el rechazo del Tratado

Enrique Serbeto

Seguir Bruselas Actualizado: 16/01/2019 02:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo haber recibido «con pesar» el resultado de la votación parlamentaria en Londres y en un comunicado publicado poco después de la derrota de la primera ministra Theresa May dijo que ahora le corresponde al Reino Unido «clarificar su posición» teniendo en cuenta que «el tiempo se está agotando».

El comunicado de Juncker difundido en las redes sociales afirma que «tomo nota con pesar del resultado de la votación en la Cámara de los Comunes», pero da a entender que el texto sigue siendo válido tal cual está y de alguna manera se puede descartar hacerle retoques puesto que «por parte de la UE, el proceso de ratificación del Tratado de Retirada sigue adelante». Según Juncker, el acuerdo que fue rechazado anoche es «justo, representa el mejor trato posible, reduce los daños causados por el Brexit para ciudadanos y empresas en toda Europa y es la única forma de garantizar una retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea».

El presidente de la Comisión advierte también de que después de esta decisión «el riesgo de una retirada desordenada del Reino Unido ha aumentado», y añade que «si bien no queremos que esto suceda, la Comisión continuará su trabajo de contingencia para ayudar a garantizar que la UE esté completamente preparada» para esa eventualidad de una desconexión sin acuerdo. Por ello, Juncker termina su mensaje instando a Londres «a aclarar sus intenciones lo antes posible porque «el tiempo se agota».

Buscar ayuda

Juncker regresó ayer a Bruselas desde Estrasburgo, donde se reúne la Comisión las semanas de sesión plenaria, para estar en su oficina en estos momentos dramáticos. Los líderes comunitarios daban por descontado el resultado y por ello ya se había anunciado que Juncker no estaría presente hoy en Estrasburgo en el debate parlamentario en el que participa el presidente español Pedro Sánchez. Se espera que después de la derrota parlamentaria, May vuelva a Bruselas en busca de ayuda para resolver la situación, aunque desde la Comisión y el Consejo, en una carta firmada conjuntamente por Juncker y Donald Tusk, ya le habían advertido que no es posible hacer modificaciones al tratado rechazado ayer.

Bruselas da por hecho también que May solicitará una prórroga en la aplicación del artículo 50, de manera que se suspenda la espada de Damocles que supone la fecha del 29 de marzo. Esto es algo que no depende solamente del Reino Unido, sino que debería ser acordado por unanimidad de todos los demás países miembros. Aunque existen distintas sensibilidades y algunos dirigentes tendrán que ser persuadidos para que aparquen sus reticencias, este extremo es la opción más probable, siempre y cuando May incluya en su petición un plan concreto y nuevo. Lo que nadie le compraría en Bruselas es más tiempo para seguir con la discusión en los mismos términos. En su comunicado de ayer Juncker volvía a reivindicar este acuerdo en el que «la Comisión Europea, y en particular nuestro Negociador Principal Michel Barnier, ha invertido tiempo y esfuerzos enormes. Hemos demostrado creatividad y flexibilidad en todo momento» y no hay posibilidades de cambiarlo .

La cuestión más rlevante en este plan es, como recordó ayer pertinentemente el eurodiputado Esteban Gonalzález Pons, que cualq uier prórroga no puede exceder la fecha de las elecciones europeas del próximo mes de mayo.