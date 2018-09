El joven parado al que Macron dijo que le encontraba trabajo: «Yo ya he lavado platos» El presidente de la República preguntó al horticultor en paro si de verdad había hecho todo lo posible para encontrar una ocupación laboral

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo hace un par de días a un joven en paro que se quejaba de no conseguir una ocupación que él podría encontarle trabajo «cruzando la calle». El mandatario, que primero preguntó al chico si de verdad había hecho todo lo posible para conseguirlo, también le sugirió que echara su currículum en los restaurantes y bares de Montparnasse, un barrio de la zona sur de París.

Jonathan Jahan, el joven de 25 años, ha explicado cómo sucedió todo: «Al principio, no me esperaba encontrármelo. Me hice una fotografía con él, le estreché la mano y después me dije: es ahora o nunca para hacerle la pregunta. Lo que me respondió no fue normal. Me costó aceptarlo, me daban ganas de decirle: en ese caso, ¡venga conmigo a buscar!». Con un tono más jocoso, ha añadido: «Si hay trabajo, ¡que me acompañe hasta Montparnasse! Voy a interntarlo esta semana, veremos luego».

Macron preguntó al joven si de verdad había hecho todo lo posible para encontrar trabajo, y el chico le respondió que sí. En «Europe 1», ha explicado con más detalle su día a día: «Me levanto a las 6 de la mañana para buscarlo. Ya he trabajado en la restauración, ya he lavado los platos. Hoy, mando los CV y recibo cartas y cartas de rechazo. Me levanto por la mañana y me digo: '¿Por qué me levanto a las 6 para ir a buscar trabajo cuando ya sé la respuesta?'. A pesar de todo, lo hago igualmente».

Sin embargo, queda una esperanza para el joven. Según ha informado «Le Figaro», Jahan ha recibido múltiples ofertas de trabajo después de su encuentro con Macron.