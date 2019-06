Johnson se echa atrás y dice ahora que solo planteará un Brexit sin acuerdo como «último recurso» El político conservador ha presentado este miércoles en Londres su candidatura para suceder a Theresa May

El político conservador Boris Johnson ha inaugurado este miércoles su campaña oficial para suceder a la primera ministra Theresa May afirmado que no «aspira a un Brexit sin acuerdo», a pesar de que está dispuesto a optar «como último recurso» por esta salida brutal de la Unión Europea. «No aspiro a una salida sin acuerdo», ha afirmado el exministro de Asuntos Exteriores en Londres.

Si es elegido como líder de los conservadores y se convierte en primer ministro, Johnson cuenta con renegociar el acuerdo concluido en noviembre entre Bruselas y Theresa May.

May dimitió el viernes de sus funciones como líder del partido conservador, después de no haber conseguido poner en marcha el Brexit: pidió dos veces a Bruselas posponer la salida, fijada en el 31 de octubre, después de ver cómo el Parlamento rechazaba tres veces su propuesta.

Pero Johnson aseguró que el Reino Unido saldría de la Unión Europea el 31 de octubre, con el acuerdo renegociado o no. El miércoles, el conservador matizó su posición, afirmando que el «no acuerdo» es una salida «de último recurso».

También previno que, si era el primer ministro, rechazaría que el Reino Unido pagara la factura del Brexit, hasta que la Unión Europea acepte mejores condiciones de salida.

La Comisión Europea ha recordado este miércoles que Londres deberá honrar sus compromisos financieros en el caso de un Brexit sin acuerdo, una de las «condiciones previas» a la apertura de las negociaciones sobre un futuro acuerdo comercial.

El martes, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reafirmó que el acuerdo de ruptura no podría ser renegociado. «No es un tratado entre Theresa May y Jean-Claude Juncker, es un tratado entre Reino Unido y la Unión Europea, debe de ser respetado por el próximo primer ministro británico, sea quien sea», insistió.

Hábil y carismático, el antiguo alcalde de Londres es el preferido de lso militantes conservadores de base, pero es menos apreciado por sus compañeros de partido, que le reprochan sus meteduras de pata. El candidato se ha disculpado hoy por haber podido resultar ofensivo, asegurando que «seguirá hablando tan francamente como pueda».