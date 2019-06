El jefe diplomático de EE.UU. se queja de la división de la oposición venezolana En unas declaraciones a puerta cerrada reveladas por «The Washington Post» Pompeo dice que hay 40 candidatos a suceder a Maduro

Seguir David Alandete @alandete Actualizado: 06/06/2019 03:06h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo, fue grabado la semana pasada quejándose de lo desunida que está la oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En una grabación de una reunión a puerta cerrada que ha revelado en exclusiva el diario The Washington Post el secretario de Estado norteamericano afirma: «Nuestro dilema ha sido mantener a la oposición unida, algo que ha resultado tremendamente difícil».

Además, Pompeo culpa en parte a las divisiones entre los opositores del fracaso del pronunciamiento del 30 de abril en el que Juan Guaidó intentó hacerse con el poder ejecutivo y liberó a Leopoldo López de su arresto domiciliario. «Maduro está rodeado sobre todo de cubanos. No se fía un pelo de los venezolanos. Y no le culpo. No debería hacerlo. Todos conspiran contra él. Lo triste es que todos conspiran en beneficio propio».

Estas palabras revelan la preocupación de la Casa Blanca con la desunión de las diversas facciones opositoras venezolanas, a pesar del intento de amalgamarlas a todas tras la figura del presidente encargado Guaidó. En la grabación a la que ha tenido acceso el «Post», Pompeo afirma que «el momento en que Maduro se vaya, todos van a alzar la mano y decir: Yo, yo seré el siguiente presidente de Venezuela. Habrá unas cuarenta personas que se creen el heredero legítimo de Maduro».

En esa conversación a puerta cerrada, Pompeo reitera que está convencido de que, con la presión de EE.UU. a través de las sanciones, Maduro caerá, pero admite que no sabe cuándo. Además, afirma que, ya cuando se ocupó de la dirección de la CIA, entre enero de 2017 hasta abril de 2018, el presidente Donald Trump le pidió que trabajar para unificar a los opositores venezolanos.

Esas afirmaciones las hizo Pompeo en un acto a puerta cerrada con líderes de la comunidad judía en Nueva York. En teoría era a puerta cerrada, pero uno de los asistentes le grabó y filtró partes de la conversación.