Jactancias y mentiras

Tienen gracia estos días los comentarios sobre el acuerdo del Brexit en las tertulias españolas que difunden incansablemente puré consensuado izquierdista. Se oye sobre todo que los británicos han de hacer otro referéndum, reconocer su terrible error de haberse querido ir de la UE y pedir perdón y permiso para quedarse. La opinión a granel está hoy tan barata que todo lo inunda y apenas permite una opinión distinta. Y aunque es cierto que el nivel del debate político es miserable en España, en cuestión del Brexit no es menor esa jactancia en el resto de la Europa continental.

Esta arrogancia de los que creen estar en el lado bueno de la historia y que los problemas de Theresa May les dan la razón es alimentada con eficacia en Europa por Bruselas. Es propaganda interna de ese puente de mando de Bruselas que ordena y dispone y no rinde cuentas, como advertencia disuasorias para otros miembros. Para los que puedan considerar que el desmantelamiento de su soberanía que impone Bruselas entra en conflicto insalvable con valores irrenunciables.

En el Reino Unido, aun hoy, las decisiones del pueblo, una vez emitidas, son sagradas. Allí no se puede como en Francia, Holanda o España, pedir opinión al pueblo y de no gustar, hacer repetir la consulta hasta que salga lo que los jefes quieran. Ni ignorarla y travestirla en el parlamento. Por cosas como esa también se han ido los británicos. Que no solo por mentiras se dio el «Sí» al Brexit, como se miente una y otra vez en el continente. El grado de sumisión tolerable por los británicos es inferior al de sus socios. Un nuevo referéndum enterraría la democracia en opinión también de británicos contrarios al Brexit. Con o sin debacle parlamentaria o elecciones, May ha luchado por ese acuerdo frente a una UE con mala fe por instinto de preservación. Que haya acuerdo o no, no se sabe. Pero lo haya o no, el Reino Unido se ha ido. Y seguirá siendo un gran país europeo, ejemplo en mucho y de muchos en el continente. Quien disfrute del caos de Londres de estos días, verán el que se prepara dentro de la UE.