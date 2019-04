Investigan un vídeo en el que soldados hacen prácticas de tiro con una imagen de Corbyn

El Ejército británico investiga un vídeo que circula por las redes sociales en el que se ve a unos soldados hacer prácticas de tiro con la imagen del líder de la oposición laborista, el izquierdista Jeremy Corbyn.

Según medios locales, las imágenes fueron tomadas en Kabul y muestran a cuatro soldados del Tercer Batallón del Regimiento de Paracaidista utilizar una foto del líder laborista para las prácticas, que al parecer se realizaron en los últimos días.

«Estecomportamiento es totalmente inaceptable y cae por debajo de los altos niveles [de comportamiento] que se espera del Ejército», señaló un portavoz militar.

Video has emerged of soldiers on a shooting range in Kabul firing at a target of Jeremy Corbyn. MOD confirms it as legit: pic.twitter.com/qOr84Aiivj