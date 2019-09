Los inscritos del M5E votan masivamente a favor de formar gobierno con el centroizquierda en Italia El 79,3 % de los inscritos votan, en una plataforma digital ideada por el M5E, a favor del nuevo gobierno

Por fin hay fumata blanca y se concluye positivamente la enloquecida crisis de gobierno en Italia, que abrió el 8 de agosto el líder de la Liga, Matteo Salvini, fracasando en su intento de llevar al país a unas inmediatas elecciones generales. El acuerdo alcanzado entre el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático para formar una coalición de gobierno fue sometido hoy al voto digital de los 115.372 inscritos en el Movimiento fundado por el cómico Beppe Grillo. En la plataforma Rousseau, ideada en el 2016 por el Movimiento 5 Estrellas, votaron 79.634.

El 79,3% de los inscritos votó «sí» a esta pregunta:«¿Estás de acuerdo en que el Movimiento 5 Estrellas haga partir un Gobierno, junto al Partido Democrático, presidido por Giuseppe Conte?». El jefe político del M5E calificó el resultado como “un voto plebiscitario» por el alto porcentaje favorable al acuerdo de coalición. Ha sorprendido sobremanera, teniendo en cuenta que ha sido un voto electrónico, el retraso con que se ha dado que el resultado: Se haya dado a las 19:25, cuando el voto se había concluido a las 18 horas. Teniendo en cuenta que es un voto digital, se esperaba que el resultado del voto temdría que haber sido casi inmediato.

Varios expertos consideraron que este sistema de democracia participativa y directa de los ciudadanos es inconstitucional, mientras el Garante de la privacidad en Italia la considera una estructura con el riesgo constante de ser manipulada. En cualquier caso, esta polémica se queda atrás y se abre una nueva etapa. El primer ministro en funciones, Giuseppe Conte, que había aceptado con reserva, según la fórmula tradicional, el encargo del presidente de la República, Sergio Mattarella, para formar gobierno, podrá este miércoles entrevistarse de nuevo con Mattarella para indicarle que retira la reserva y está en condiciones de presentarle la lista del nuevo gobierno, que podría jurar el jueves o viernes.

El M5E y PD han hecho ya público un primer borrador de programa político que será la base para el nuevo gobierno de coalición. Consta de 26 puntos, expuestos de una forma muy genérica en solo cuatro folios. Por ejemplo, se indica que habrá un salario mínimo, pero no se especifica la cantidad mensual. Se promete un «Green New Deal» (Nuevo acuerdo verde), para promover inversiones en la escuela, en transportes y de forma particular en el sector del ambiente, siguiendo la fórmula de la demócrata estadounidense Alexandria Ocasio Cortez. Se incluye también la reducción de 315 parlamentarios: El actual parlamento pasará de 915 a 600 escaños. Junto a la reducción de parlamentarios, se hará también una nueva ley electoral en la que se primará un sistema proporcional, para evitar que un solo partido pueda hacerse con todo el poder, cosa que podía haber ocurrido con la Liga de Salvini, al que le hubiera bastado con la ley actual un 40% de los votos para formar un gobierno monocolor.