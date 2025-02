Inquietud en Grecia ante la Cumbre sobre Libia en Berlin

Grande ha sido el disgusto de las autoridades griegas al no estar invitadas a asistir a la conferencia de la paz para Libia en Berlín . Por ello el primer ministro Kiriakos Mitsotakis se ha entrevistado esta mañana con el mariscal libio Jalifa Hafter, líder del Ejercito Nacional Libio, que llegó a la capital helena ayer por la noche. Hafter le informó de la situación en su país y considera que el pueblo libio deberá poder decidir su futuro a través de un congreso nacional sin exclusiones. Denunció el papel negativo de Turquía y sus intervenciones, así como el que los acuerdos entre el Gobierno de Fayez Al Sarraj y Turquía no son válidos porque no solo contradicen el derecho internacional sino también porque ha sido firmado por un Gobierno sin legalidad.

El primer ministro griego se ha comunicado también telefónicamente con Angela Merkel esta mañana, para mostrar su disgusto por no haber sido invitado a la conferencia de Berlin y explicar su inquietud sobre la situación en la cercana Libia, especialmente tras la firma del acuerdo entre Sarraj y Turquía. Dicho acuerdo vulnera la soberanía griega y ya ha sido condenado por la Unión Europea. Mitsotakis insistió en la delicada situación del Mediterráneo oriental debido a las acciones desestabilizadoras turcas y solicitó de la Canciller y de los representantes de la Unión Europea que participan en la conferencia de Berlín el que apliquen la decisión pertinente del Consejo Europeo a la que están obligados.

Merkel por su parte aseguró que apoya las posturas de la Unión Europea, aunque señaló que esta conferencia tiene como objetivo la paz y estabilidad de Libia y no se ocupará de temas de soberanía y zonas marítimas en el Mediterráneo Oriental. Mitsotakis ya había dejado claro en la noche de ayer que «Grecia nunca aceptará una solución política para Libia en el Consejo Europeo si no existe la condición previa de anular el memorándum firmado con Turquía».

El mariscal libio Jalifa Hafter se entrevistó también con el Ministro de Exteriores griego Nikos Dendias. De sus conversaciones se desprende que Grecia podría enviar tropas a Libia : «Grecia está dispuesta incluso a aportar tropas a una misión militar, que será necesaria para el alto el fuego, o a una operación europea para que se cumpla el embargo de armas» (impuesto por la ONU en 2011). Pero lo que de verdad espera Grecia, según el ministro, es que Hafter acuda a Berlin con un «espíritu constructivo» para conseguir un alto al fuego y el que se restablezca la seguridad en Libia. Tambien insistió en la necesidad de anular el memorando firmado entre Jarrat y Turquía.