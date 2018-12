«Honduras es terreno fértil para falsos mesías populistas por la pobreza y la corrupción» Luis Zelaya, líder del Partido Liberal, reclama la salida del poder del actual presidente hondureño, Juan Hernández, y la convocatoria de unas elecciones «limpias» que permitan la reconciliación del país

Luis Zelaya, candidato del Partido Liberal (PL) a la presidencia en las últimas elecciones en Honduras, lidera una plataforma ciudadana con la que pretende la renuncia del actual mandatario del país, Juan Hernández, y la convocatoria de unos comicios «limpios» que propicien la reconciliación nacional. Niega que por ahora esté pensando en aspirar de nuevo a la presidencia y que únicamente persigue que Hernández salga del poder y dé paso a un gobierno de transición.

Zelaya, de 51 años y antiguo rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana, sitúa a su formación en el centro político, entre la derecha del gobernante Partido Nacional y la izquierda bolivariana del expresidente José Manuel Zelaya (destituido en 2009). Quedó tercero en las urnas el pasado 26 de noviembre, en la que Hernández fue proclamado para el cargo entre acusaciones de fraude, después de una ajustada victoria que requirió de un segundo recuento de miles de mesas. A su juicio, desde entonces la inestabilidad ha paralizado al país, agravándose los problemas de pobreza y criminalidad. Para Luis Zelaya, a eso responde el fenómeno de las caravanas de emigrantes hacia Estados Unidos.

¿Por qué se están yendo miles de hondureños hacia Estados Unidos y otros países?

Los indicadores de pobreza, desigualdad e inseguridad del país son más que evidentes. El país sufre las consecuencias de un modelo político, social y económico fallido. Ante la falta de oportunidades, la gente no ve esperanza y huye del país.

¿Hay un cálculo de cuánta gente se ha marchado hasta ahora?

Se habla de que migran 250 diarios, hasta 300, según algunas estimaciones. En las caravanas se ha hablado de 10.000, pero hay mucha especulación. Además, la emigracion de hondureños hacia España casi se ha triplicado en los últimos cinco años. El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, dijo en la Segunda Conferencia de Prosperidad y Seguridad en Centroamérica que la inmigración irregular desde Honduras se había incrementado en el ultimo año 61% y el 75% de Guatemala.

¿Cuáles son las razones de que ese modelo político, social y económico sea fallido, como usted dice?

Básicamente, la debilidad institucional. No hay una verdadera independencia de los poderes del Estado, lo que genera una acumulación de poder por parte del Ejecutivo, y ahí radica el mayor problema de corrupción e impunidad. Cuando tenemos altos índices de corrupción, porque el sistema no funciona, el crecimiento económico es ficticio, porque se acumula en pocas manos.

¿Ha empeorado la situación en el país desde las elecciones del pasado año?

Totalmente. Después del 26 de noviembre, la inversión local y extranjera prácticamente es nula, mientras que la emigración y la inseguridad se han disparado, producto de las elecciones irregulares. Hay un informe del alto comisionado de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas que certificó al mes de enero 23 muertes derivadas de la crisis, pero se calcula que fueron casi 50.

Usted ha presentado una plataforma social de oposición al Gobierno. ¿En qué consiste?

Es una plataforma social ciudadana con la que queremos generar una verdadera oposición, considerando que la salida del gobernante Juan Hernández debe darse de manera inmediata, porque él es el principal disociador de los hondureños y estando él en el poder difícilmente hará una reconciliación en nuestro país, que es el punto de partida para un verdadero desarrollo sostenible. No es una plataforma política electoral, ahí hay gente de diferentes partidos y sectores, profesionales, académicos, sociales..., es de corte transversal, queremos juntarnos los buenos hondureños que estamos hartos de la corrupción y la impunidad en nuestro país.

¿Se está preparando para las próximas elecciones presidenciales?

No, lo que estamos estableciendo no es una plataforma electoral, lo que queremos es que salga del poder Juan Hernández, que haya un gobierno de transición y un proceso de adelanto de elecciones, pero que se asegure ese gobierno de transición y se respete la voluntad soberana del pueblo, que se garantice un proceso electoral transparente y limpio, como no lo fue el del 26 de noviembre del año pasado.

En un país donde tradicionalmente ha habido bipartidismo, con una fuerza de derecha y otra de izquierda, ¿cuál es el espacio que ocupa actualmente su partido?

Somos un partido de centro. El país ha estado polarizado entre izquierda y derecha, pero cuando los índices de pobreza muestran que ni la izquierda ni la derecha han dado resultado, es que su modelo político social y desarrollo es fallido.

¿Qué necesita Honduras para salir de esa situación que usted describe de corrupción, pobreza e inseguridad?

En primer lugar, debe acabar esta polarización que ha habido entre izquierda y derecha en estos últimos diez años, debe haber una verdadera reconciliación de los diferentes sectores de la familia hondureña para establecer un modelo de desarrollo inclusivo que dé oportunidades a todos, que los que más tienen entiendan que para conservar lo mucho que tienen deben ceder un poco, tenemos que generar estabilidad, seguridad jurídica, ciudadana, seguridad de elecciones, y que el país genere las oportunidades que hoy no tenemos.

Ustedes denunciaron fraude electoral en 2017. ¿Han pasado la página de esa denuncia y ahora lo que quieren es que las siguientes sean limpias?

Sí, correcto, porque las irregularidades que se manifestaron en el proceso electoral han generado ingobernabilidad e inestabilidad en el país. Esta incertidumbre e ingobernabilidad ha paralizado la economía y eso afecta a la mayoría de los hondureños. Necesitamos reconstruir el estado de derecho y el orden constitucional, y a partir de ahí trabajar en el futuro del país.

En las últimas elecciones, usted quedó tercero a bastante distancia del segundo, ¿se ve con capacidad de aspirar a la presidencia?

En este momento estamos en un momento de organización y planificación dentro del partido, después de los resultados desfavorables de noviembre. Promovimos un diálogo con Naciones Unidas, pero, lamentablemente, los muchos obstáculos de todos aquellos que quieren mantener el «status quo» de impunidad y corrupción han dificultado llegar a acuerdos para el bien del país. Pero nuestro foco está en este momento en devolver el orden constitucional a Honduras y en que vuelva la estabilidad.

¿Hay riesgo de que prenda el chavismo en Honduras o el país está vacunado contra ese tipo de fórmulas?

Con los índices de pobreza, es terreno fértil para cualquier terreno populista. Lo que necesitamos es dar oportunidades a la gente para que no migre y las posibilidades de que surjan falsos mesías en un país con tantas necesidades siempre es latente.

Se ha hablado desde EE.UU. que las caravanas estaban instigadas políticamente. ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es su punto de vista?

Yo desmiento categóricamente que el Partido Liberal esté detrás de las caravanas, ya sea impulsando ni mucho menos financiando las caravanas. Cuando no hay oportunidades en tu país, lo arriesgas todo, porque no tienes nada que perder. Cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando la gente no tiene trabajo ni esperanza de conseguirlo en un futuro cercano, esos son los verdaderos motivos. lo otro es equivocado.

¿Ni el PL ni otra forma política?

No me consta.

Qué le parece la decisión de EE.UU. de endurecer los requisitos de asilo?

El gobierno de Estados Unidos, así como el mexicano, es soberano de establecer los requisitos migratorios que considere, pero todos tenemos que ver el problema de la inmigración como un problema regional y geopolítico. Mientras hayan gobiernos corruptos e impune la impunidad en nuestro país, la inmigración va a ser un problema sin resolver.